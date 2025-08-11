Më 12 dhe 14 gusht maturantët do të testohen për maturën shtetërore në RMV
Më 12 dhe 14 gusht, maturantët që nuk i kaluan provimet eksterne shtetërore të diplomimit në qershor do të kenë një mundësi të re për ta bërë këtë dhe për të marrë një diplomë të shkollës së mesme.
Të martën (12 gusht), testimi do të jetë në gjuhën amtare (maqedonisht, shqip, turqisht, serbisht) dhe letërsi, ndërsa dy ditë më vonë (14 gusht), do të zhvillohet provimi i ekstern opsional (matematikë, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, rusisht, italisht, filozofi, estetikë).
Sipas të dhënave të Qendrës Shtetërore të Provimeve (QSHP), gjithsej 1.118 nxënës janë regjistruar për dy ditët e provimeve. Nga këta, 352 do të japin provimin e gjuhës maqedonase, 225 – gjuhës shqipe, nëntë – gjuhës turke, 779 do të japin provimin e gjuhës angleze, një nxënës do të japë provimin e gjuhës frënge, dy – gjuhës gjermane, 27 – matematikës dhe një maturant është regjistruar për të dhënë provimin e estetikës.
Sipas llojit të arsimit, 265 nxënës do të japin provimin e gjimnazit, 835 – arsimit të mesëm profesional dhe 18 – arsimit të mesëm artistik. Kandidatët do t’i japin provimet në semestrin e gushtit në hapësirat e fakulteteve.