McLaren dominon provat zyrtare në Melburn, Norris siguron “pole”, zhgënjen Ferrari

Lando Norris me Meklaren ka siguruar “pol posizhën” parë sezonal në Formula 1. Britaniku ishte më i shpejti në pistë në provat zyrtare, duke dhënë kohën 1 minutë 15 sekonda e 96 të mijtat. Në vijën e parë të nisjes do të jetë edhe shoku i tij i skuadrës, australiani Oskar Piastri. Në vendin e tretë u rendit kampioni i botës në fuqi, Maks Verastappen me Red Bull, që la pas britanikun Xhorxh Rasell. Zhgënjen Ferrari, që do ta nisë garën nga vija e katërt. Sharls Leklerk u rendit i shtati, ndërsa Luis Hamilton i teti. Gara për Çmimin e Madh të Australisë do të zhvillohet të dielën me fillim në orën 5.

