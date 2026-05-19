MÇE: Maqedonia e Veriut përmbylli me sukses Presidencën me Iniciativën Adriatiko-Joniane dhe Strategjinë të BE-së për Rajonin Adriatiko-Jonian

Me panelin përmbyllës ministror, ceremoninë simbolike të dorëzimit të presidencës tek Italia dhe konferencën për media, në Shkup u përmbyll me sukses Forumi i 11-të i EUSAIR dhe Takimi Ministror i Iniciativës Adriatiko-Joniane.

Gjatë panelit të nivelit të lartë, ministrat dhe përfaqësuesit e vendeve pjesëmarrëse riafirmuan rëndësinë e bashkëpunimit rajonal, lidhshmërisë dhe integrimit evropian si faktorë kyç për stabilitetin dhe zhvillimin e rajonit Adriatiko-Jonian.

Në kuadër të ceremonisë zyrtare, Maqedonia e Veriut ia dorëzoi presidencën Italisë, duke shprehur mirënjohje për bashkëpunimin dhe mbështetjen e të gjitha vendeve pjesëmarrëse, institucioneve evropiane dhe partnerëve ndërkombëtarë gjatë presidencës së saj.

Përmes Deklaratës së Shkupit dhe diskutimeve të zhvilluara gjatë Forumit, u riafirmua përkushtimi i përbashkët për forcimin e dimensionit evropian të rajonit, avancimin e reformave dhe thellimin e bashkëpunimit ndërmjet vendeve pjesëmarrëse.

Konferenca për media në përmbyllje të ngjarjes përcolli mesazhin se EUSAIR mbetet një platformë e rëndësishme për dialog, koordinim dhe afrimin gradual të rajonit me Bashkimin Evropian.

