Mbytet një person nga Manastiri në ujërat e Liqenit të Ohrit
Një burrë 49-vjeçar nga Manastiri u mbyt dje në ujërat e Liqenit të Ohrit.
Siç raportohet nga policia, më 27 gusht në orën 12:55, Departamenti i Punëve të Brendshme në Strugë u njoftua se V.T. (49) nga Manastiri ishte gjetur i vdekur në ujërat e Liqenit të Ohrit.
“Një mjek përcaktoi se ai kishte vdekur si pasojë e mbytjes. Ndërsa një ekip inspektimi nga Departamenti i Policisë së Strugës kreu një inspektim, dhe me urdhër të Prokurorit Publik, trupi iu dorëzua familjes pas një autopsie”, thuhet në njoftimin e MPB-së.