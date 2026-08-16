Mbyllet telenovela Rodri/ Barcelona dhe Manchester City arrijnë marrëveshjen për kampionin e botës
Mbyllet më në fund telenovela Rodri. Mesfushori i përfaqësueses spanjolle do të jetë futbollist i Barcelonës duke nisur nga sezoni 2026/27. Sipas mediave spanjolle dhe gazetarit Fabrizio Romano, klubi katalanas dhe Manchester City kanë arritur një marrëveshje për transferimin e 30 vj
Klubi anglez pranoi ofertën e fundit të bërë nga Barcelona për 75 milioinë eurosh duke përfshirë dhe bonuset dhe tani nuk iu mbetet gjë tjetër veçse të redaktojnë dokumentacionin dhe më pas futbollisti do të kryejë vizitat mjekësore dhe do të hedhë firmën e tij në kontratë përpara se të bëhet zyrtarizimi i këtij transferimi.
Drejtorët sportivë të të dy klubeve, Deco dhe Hugo Viana e arritën këtë marrëveshje pasditen e kësaj të diele dhe vlen të kujtojmë se Rodri nuk ishte pjesë e skuadrës për ndeshjen e Community Shield ndaj Arsenalit. Ato mes Barcelonës dhe Manchester City për mesfushorin spanjoll nuk ishin bisedime të lehta duke qenë se diferenca mes kërkesës dhe ofertës ishte shumë e madhe. Gjithçka nisi përpara 10 ditësh kur Rodri refuzoi propozimin e Realit të Madridit dhe pranoi atë të Barcelonës. Duke nisur nga ky moment dhe duke parë edhe dëshirën e vetë futbollistit, Manchester City nisi bisedimet me Barcelonën edhe pse anglezët dëshironin rinovimin me futbollistin.
Gjatë këtyre ditëve, Barcelona i bëri disa oferta Manchester City, 4 formale dhe 1 verbale. Në propozimin e parë ofronte 45 milionë euro shifër fikse plus bonuse, përgjigjja e Citizens nuk vonoi kërkoi 90 milionë me gjithë bonuse të përfshira
Këtu nisën dhe vështirësitë në tratativa. Barcelona e rriste ofertën me nga 5 milionë, ndërsa Manchester City ulte pretendimet me 10 milionë euro me klubet që erdhën në një pikë ku ishin të kënaqura dhe arritën marrëveshjen. Mbrëmjen e së premtes Barcelona bëri ofertën e fundit 70 milionë euro me gjithë bonuset. Diferenca ishte vetëm 10 milionë euro dhe ishte vetëm çështje kohe që klubet të mbyllnin me sukses negociatat duke e lënë çmimin final 75 milionë euro me gjithë bonuset. Edhe pse Rodri ishte në vitin e fundit të kontratës së tij me Manchester City, anglezët nuk kishin ndërmend ’ta dhuronin’ kampionin e botës dhe kërkonin atë që ata e konsideronin si çmimin e duhur për futbollistin që kishte fituar edhe Topin e Artë.