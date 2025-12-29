Mbyllet pika kufitare në mes Maqedonisë dhe Greqisë për automjetet e mallrave
Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë njofton se pika kufitare në Mexhitli do të jetë e mbyllur për automjetet e mallrave.
“Pika kufitare Niki (Mexhitli) në kufirin Maqedoni e Veriut-Greqi do të jetë e mbyllur për trafikun e automjeteve mallrash sot nga ora 10:00 deri në orën 16:00.
Shoferët e automjeteve mallrash këshillohen të planifikojnë në përputhje me rrethanat dhe të përdorin pika alternative kalimi gjatë mbylljes”, thonë nga LAMM.