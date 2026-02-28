Mbyllet Ngushtica e Hormuzit për qarkullimin e anijeve

Qarkullimi përmes Ngushticës së Hormuzit u mbyll në mënyrë efektive më 28 shkurt, pasi anijet morën transmetime përmes radios VHF nga Garda Revolucionare e Iranit, ku thuhej se asnjë anije nuk lejohet të kalojë, sipas një zyrtari të misionit detar të Bashkimit Evropian Aspides. Të gjitha anijet e dukshme në hartë janë cisterna karburanti që transportojnë LNG dhe naftë bruto.

Ngushtica, e cila lidh prodhuesit kryesorë të naftës në Gjirin Persik, përfshirë Arabinë Saudite, Iranin, Irakun dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, me Gjirin e Omanit dhe Detin Arabik, është rruga më jetike në botë për eksportin e naftës.

Pas paralajmërimeve iraniane dhe shtimit të aktivitetit ushtarak në rajon, kompanitë kryesore të naftës dhe LNG-së kanë pezulluar gjithashtu kalimet përmes kësaj rruge detare.

