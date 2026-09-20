Mbyllen votimet në Rusi, Kremlini pritet të ruajë dominimin politik
Në Rusi janë mbyllur votimet për zgjedhjet parlamentare, pas një procesi tre ditor që u zhvillua nga 18 deri më 20 shtator në të gjitha 11 zonat kohore të vendit. Zgjedhjet, të parat parlamentare që nga nisja e pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022, zhvillohen në një klimë të kontrolluar fort politikisht dhe me pjesëmarrje të kufizuar të forcave kundërshtuese.
Partia në pushtet, Rusia e Bashkuar, e mbështetur nga presidenti Vladimir Putin, pritet të ruajë dominimin në Dumën e Shtetit, parlamenti me 450 vende. Në zgjedhjet e vitit 2021, partia fitoi 324 mandate.
Putin nuk ishte kandidat në këto zgjedhje, por procesi është paraqitur nga Kremlini si një test i mbështetjes publike për politikat e presidentit dhe për luftën në Ukrainë. Në një deklaratë televizive para votimit, Putin u bëri thirrje qytetarëve të marrin pjesë dhe e lidhi procesin zgjedhor me mbështetjen ndaj trupave ruse.
Opozita anti-luftë jashtë garës
Fushata zgjedhore është shoqëruar me kritika lidhur me kufizimet ndaj opozitës. Shumica e kandidatëve që kundërshtojnë luftën janë përjashtuar nga gara, ndërsa partia liberale Yabloko nuk u lejua të garojë me listë kombëtare pas një vendimi të Gjykatës Supreme ruse. Disa kandidatë të saj vijuan garën në zona njëmandatëshe.
Partitë e lejuara të opozitës sistemike, përfshirë Partinë Komuniste dhe partinë Njerëzit e Rinj, mbeten në garë, por Reuters vëren se ato kanë votuar vazhdimisht në përputhje me Rusinë e Bashkuar për çështjet kryesore.
Një pjesë e vëzhguesve e konsiderojnë pjesëmarrjen një nga treguesit kryesorë të interesit dhe mbështetjes publike për drejtimin politik të vendit. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pjesëmarrja kishte arritur rreth 57% deri në mbrëmjen e së dielës.
Sulmet me dronë dhe problemet me votimin elektronik
Dita e fundit e zgjedhjeve u zhvillua në një situatë të tensionuar, pasi autoritetet ruse raportuan një sulm të gjerë me dronë në rajonin e Moskës. Sipas autoriteteve, mbi 1,600 dronë u interceptuan që nga e shtuna, ndërsa sulmet shkaktuan viktima dhe dëmtime në një rafineri nafte.
Gjatë procesit zgjedhor, autoritetet raportuan gjithashtu sulme kibernetike ndaj sistemeve të votimit elektronik. Moska deklaroi se sistemet kishin vijuar të funksiononin, pavarësisht problemeve teknike të raportuara në disa raste.
Vladimir Putin votoi në mënyrë elektronike, ndërsa sistemi i votimit online ishte një nga elementët më të rëndësishëm të këtij procesi zgjedhor.
Rezultatet e para priten pas mbylljes së qendrave të votimit, ndërsa rezultatet më të plota pritet të bëhen publike gjatë ditës së hënë.