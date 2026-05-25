Mbrojtja ajrore iraniane rrëzon një dron “armiqësor” mbi ishullin Qeshm pranë Ngushticës së Hormuzit
Mediat iraniane njoftuan të hënën se një “dron armik” u rrëzua nga mbrojtja ajrore mbi ishullin Qeshm të Iranit, pranë Ngushticës së Hormuzit, një vend strategjikisht i rëndësishëm, transmeton Anadolu.
Sipas Agjencisë së Lajmeve Mehr, banorët e ishullit Qeshm raportuan se kishin dëgjuar zhurmë të lidhur me operacionet e mbrojtjes ajrore.
Media tha se forcat iraniane interceptuan një “dron armiqësor” mbi ujërat rajonale duke përdorur një sistem mbrojtës të vendosur rishtazi.
Deri më tani nuk ka pasur asnjë koment zyrtar nga autoritetet iraniane lidhur me këtë ngjarje.