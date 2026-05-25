Mbrojtja ajrore iraniane rrëzon një dron “armiqësor” mbi ishullin Qeshm pranë Ngushticës së Hormuzit

Mbrojtja ajrore iraniane rrëzon një dron “armiqësor” mbi ishullin Qeshm pranë Ngushticës së Hormuzit

Mediat iraniane njoftuan të hënën se një “dron armik” u rrëzua nga mbrojtja ajrore mbi ishullin Qeshm të Iranit, pranë Ngushticës së Hormuzit, një vend strategjikisht i rëndësishëm, transmeton Anadolu.

Sipas Agjencisë së Lajmeve Mehr, banorët e ishullit Qeshm raportuan se kishin dëgjuar zhurmë të lidhur me operacionet e mbrojtjes ajrore.

Media tha se forcat iraniane interceptuan një “dron armiqësor” mbi ujërat rajonale duke përdorur një sistem mbrojtës të vendosur rishtazi.

Deri më tani nuk ka pasur asnjë koment zyrtar nga autoritetet iraniane lidhur me këtë ngjarje.

MARKETING

Të ngjajshme

Të enjten fillon gjykimi për gjykatësin Gjoko Ristov, i dyshuar për fshehjen e 350 mijë eurove

Të enjten fillon gjykimi për gjykatësin Gjoko Ristov, i dyshuar për fshehjen e 350 mijë eurove

MPB: 14 shoferë të arrestuar në 24 orë, shumica pa patentë shoferi

MPB: 14 shoferë të arrestuar në 24 orë, shumica pa patentë shoferi

Mbyllet sezoni në Ligën e Parë

Mbyllet sezoni në Ligën e Parë

Futbollistët e Maqedonisë arrijnë në Shkup për duelet me Bosnjën dhe Turqinë

Futbollistët e Maqedonisë arrijnë në Shkup për duelet me Bosnjën dhe Turqinë

Papa Leoni bën thirrje për qasje vigjilente ndaj inteligjencës artificiale

Papa Leoni bën thirrje për qasje vigjilente ndaj inteligjencës artificiale

Rusia paralajmëron banorët e Kievit dhe përfaqësuesit e misioneve të huaja të largohen nga kryeqyteti ukrainas

Rusia paralajmëron banorët e Kievit dhe përfaqësuesit e misioneve të huaja të largohen nga kryeqyteti ukrainas