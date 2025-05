Mbrojtësit e Palevskit dhe Videvskit kërkojnë ekspertizë të gëzhojës së gjetur

Çështja e armës së të pandehurit Bore Videvski dhe mungesa e gjurmëve për të shtëna në bazën e Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB) është kontradiktore, sipas avokatit të tij mbrojtës, Bojan Manev. Ai shprehu dyshime për kontradiktat në dokumentet e paraqitura nga Ministria e Punëve të Brendshme në Prokurori, të cilat u paraqitën në plotësimin e sotëm të procedurës së provave.

“Nga njëra anë, kemi konfirmim se arma është e ligjshme, por nga ana tjetër, nuk ka të dhëna për të shtënat në bazën e të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kjo është ose një mbikëqyrje ose neglizhencë e qëllimshme e arkivave”, tha Manev, duke shtuar se do të thërrasë dëshmitarë që mund të konfirmojnë praninë e Videvskit në vendin e tij të punës më 22 nëntor.

Përveç kësaj, avokati Jovica Strashevski, i cili përfaqëson Ljupço Palevskin, kërkoi një ekspertizë të gëzhojës së gjetur në vendin e vrasjes së Pançe Zhezhovskit.

“Prokuroria sot paraqiti një urdhër dhe njoftim, duke kërkuar nëse në ndonjë nga ngjarjet penale-juridike që kanë ndodhur në Maqedoni është qëlluar nga ndonjë prej atyre gëzhojave ose pistoletave të testuara dhe nëse është gjuajtur nga arma e Bore Videvskit. Megjithatë, jo nga të gjitha pistoletat e tjera të rregullta për të cilat ka evidencë në Republikën e Maqedonisë. Prokuroria nuk ka një gjë të tillë. Është çmenduri të thuash se në një mënyrë kontrabande, ata duan të fshehin diçka që është shumë e rëndësishme dhe që është e rëndësishme për të gjetur gëzhojën nga e cila armë është gjuajtur, pavarësisht nëse ka qenë e ligjshme apo e paligjshme”, tha Strashevski.

Sipas raporteve të paraqitura në seancën dëgjimore, gëzhoja në fjalë nuk përputhet me të dhënat e regjistruara tashmë në sistem. Lidhur me armën e Videvskit, megjithëse ai ka një leje të ligjshme që nga viti 1998, nuk ka të dhëna për të shtënat.

Gjykimi vazhdon me paraqitjen e provave shtesë nga prokuroria. Në aktakuzë thuhet se Ljupço Palevski, Bore Videvski, Velibor Manev, Vlatko Keshishov dhe Aleksandar Gjorçevski, së bashku planifikuan rrëmbimin e 14-vjeçares Vanja me qëllim që të detyronin një anëtar të familjes së saj të ngushtë të jepte para për shpërblim. Rrëmbimi i të dëmtuarit, Pançe Zhezhovski, në Veles, sipas aktakuzës, ishte me qëllim që ta detyronin atë t’ua jepte automjetin e tij “Citroen” në mënyrë që ta përdornin atë për të rrëmbyer fëmijën në Shkup.

Vanja e mitur dhe Pançe, banor i Velesit, u raportuan të zhdukur më 27 dhe 24 nëntor, ndërsa më 3 dhjetor të vitit 2023 u gjetën të vdekur pranë Shkupit dhe Velesit.

