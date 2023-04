Mbreti jordanez: Duhet të qëndrojmë kundër shkeljeve të Izraelit ndaj vendeve të shenjta në Kuds

Mbreti i Jordanisë, Abdullah II deklaroi se muslimanët duhet të qëndrojnë kundër shkeljeve të Izraelit ndaj vendeve të shenjta në Kuds, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë me shkrim nga Oborri Mbretëror i Jordanisë, Abdullah II u takua me presidentin palestinez Mahmud Abbas, i cili vizitoi Jordaninë me një ftesë zyrtare.

Gjatë takimit ishin të pranishëm edhe kryemyftiu i Kudsit dhe Territoreve Palestineze, Mohammed Husein dhe patriarku i Kudsit III. Theophilus.

“Është detyra jonë dhe detyra e çdo muslimani që të ndalojë shkeljet në rritje të Izraelit ndaj vendeve të konsideruara të shenjta për të krishterët dhe muslimanët në Kuds”, tha Mbreti i Jordanisë.

Mbreti Abdullah II i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të kundërshtojë deklaratat raciste dhe përjashtuese të bëra nga disa zyrtarë izraelitë.

Presidenti palestinez Abbas theksoi se ftesa e Mbretit të Jordanisë për të tregon mbështetjen për rezistencën e popullit palestinez kundër përpjekjeve të Izraelit për të ndryshuar identitetin e Kudsit.

Abbas tha se ata do të vazhdojnë luftën e tyre në çdo fushë për t’i dhënë fund pushtimit izraelit.