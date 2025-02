Mbreti i Jordanisë kundërshton zhvendosjen e palestinezëve në bisedimet me Trumpin në Shtëpinë e Bardhë

Mbreti i Jordanisë, Abdullah II, ka deklaruar se ai përsëriti qëndrimin e palëkundur të vendit të tij kundër zhvendosjes së palestinezëve në Rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor gjatë një takimi në Shtëpinë e Bardhë me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, transmeton Anadolu.

Mbreti jordanez tha se pati një “takim konstruktiv me presidentin amerikan, ku ata diskutuan partneritetin e gjatë të Jordanisë me SHBA-në.

“Përsërita qëndrimin e palëkundur të Jordanisë kundër zhvendosjes së palestinezëve në Gaza dhe Bregun Perëndimor. Ky është qëndrim i unifikuar arab. Rindërtimi i Gazës pa zhvendosur palestinezët dhe adresimi i situatës së rëndë humanitare duhet të jetë prioriteti për të gjithë”, shkroi ai në X.

Ai gjithashtu tha se arritja e një paqeje të drejtë mbi bazën e një zgjidhje me dy shtete është mënyra për të siguruar stabilitetin rajonal.

“Kjo kërkon lidershipin e SHBA-së. Presidenti Trump është një njeri i paqes. Ai ishte i rëndësishëm në sigurimin e armëpushimit të Gazës. Ne e shohim SHBA-në dhe të gjitha palët e interesuara për të siguruar që ajo të mbahet”, tha ai.

“Unë gjithashtu theksova rëndësinë e punës drejt de-përshkallëzimit në Bregun Perëndimor dhe parandalimin e një përkeqësimi të situatës atje që mund të ketë implikime të gjera për të gjithë rajonin. Ne do të vazhdojmë të luajmë një rol aktiv me partnerët tanë për të arritur një paqe të drejtë dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë në rajon”, shtoi ai.

Trump tha se gjatë takimit me mbretin jordanez ka theksuar se do të “marrë” Rripin e Gazës së rrethuar nën autoritetin e SHBA-së, duke këmbëngulur se ai do të zbatojë propozimin e tij për të marrë pronësinë e Gazës.

“Ne do ta drejtojmë atë në mënyrën e duhur”, tha ai.

