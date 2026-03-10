Mbrëmje spektakli në Ligën e Kampionëve
Mbrëmja e sotme sjell emocione të mëdha në fazën e 1/8 së finales së UEFA Champions League, ku katër përballje shumë interesante pritet të përcaktojnë rrjedhën e dueleve që luhen me sistemin vajtje-ardhje. Në program janë përballje mes skuadrave historike të futbollit evropian, ku favoritët do të tentojnë të hedhin hapin e parë drejt çerekfinales, ndërsa kundërshtarët synojnë të krijojnë surpriza.
Në ndeshjen e parë të mbrëmjes, në orën 18:45, përballen gjiganti turk Galatasaray dhe anglezët e Liverpool FC. Atmosfera në Stamboll, megjithwatw nuk pritet tw jetw shumw e zjarrtw si zakonisht pasi skuadra turke duhet tw luajw pa praninw e tifozwve pwr shkak tw dwnimit nga UEFA, ndërsa skuadra angleze do të synojë të marrë një rezultat pozitiv përpara ndeshjes së kthimit në Angli.
Në një tjetër duel shumë të fortë, italianët e Atalantws përballen me kampionët gjermanë të Bayern Munich. Ekipi nga Bergamo ka dëshmuar kwtw edicion se mund të sfidojë çdo kundërshtar në Evropë, por përballë Bayernit sfida mbetet tejet e vështirë për shkak të përvojës dhe cilësisë së bavarezëve në këtë kompeticion.
Po në orën 21:00 zhvillohet edhe një duel intrigues mes Atlético Madrid dhe Tottenham Hotspur. Spanjollët njihen për stilin e tyre të fortë dhe disiplinën taktike, ndërsa londinezët kërkojnë të bëjnë një hap të madh drejt kualifikimit duke shfrytëzuar potencialin ofensiv.
Ndërkohë, një nga përballjet më tërheqëse të mbrëmjes zhvillohet në Angli, ku Newcastle United pret gjigantin spanjoll Barcelonwn. Rikthimi i Newcastle në skenën e madhe evropiane e bën këtë duel edhe më interesant, ndërsa Barcelona synon të konfirmojë ambiciet e saj për të shkuar larg në këtë edicion të Ligës së Kampionëve.
Të gjitha këto ndeshje janë pjesë e fazës së 1/8 së finales, e cila zhvillohet me sistem vajtje-ardhje, që do të thotë se gjithçka mbetet e hapur deri në përfundim të ndeshjeve të kthimit. Përballjet e sotme pritet të japin sinjalet e para se cilat skuadra mund të jenë më pranë një vendi në çerekfinalet e kompeticionit më prestigjioz të futbollit evropian.