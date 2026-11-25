Mbrëmje e rezervuar për gjigantët, Liga e Kampionëve vazhdon me nëntë sfida të tjera interesante
Liga e Kampionëve vazhdon këtë të mërkurë me nëntë ndeshje interesante në kuadër të fazës së ligës, ku në program janë disa përballje që pritet të sjellin emocione dhe spektakël për tifozët e futbollit evropian.
Vëmendja kryesore do të jetë te dueli mes Club Brugge dhe Liverpoolit, ku skuadra angleze do të kërkojë të marrë një rezultat pozitiv në udhëtim.
Një tjetër përballje që pritet me interes të madh është ajo mes Lille dhe Bayern Munichut, me gjigantin gjerman që do të synojë të dëshmojë forcën e tij në këtë transfertë.
Barcelona do të luajë në udhëtim ndaj Sabahut, ndërsa Interi do të përballet me Stuttgartin në një tjetër duel interesant të mbrëmjes.
Në Paris, PSG-ja e pret Romën, në një përballje mes dy skuadrave me ambicie të mëdha në garat evropiane.
Manchester Unitedi do të ketë një udhëtim në Portugali për t’u përballur me Sporting Lisbonën, ndërsa Shakhtar Donetsk dhe Fenerbahçe do të kërkojnë pikë të rëndësishme në përballjen mes tyre.
Në dy ndeshjet e tjera, Slavia Praha përballet me Villarrealin, ndërsa Atletico Madridi e pret Vikingun.
Programi i së mërkurës nis në orën 18:45 me dy ndeshjet Sabah – Barcelona dhe Slavia Praha – Villarreal.
Shtatë përballjet e tjera zhvillohen nga ora 21:00, në një mbrëmje me shumë emra të mëdhenj të futbollit evropian.