Mbrëmje e madhe në Champions: PSG përballet me Bayernin, Liverpooli pret Real Madridin
Rikthehen ethet e garës më të madhe europiane për klube.
Rikthehet Champions League.
Nëntë ndeshje janë sonte në program, me theks të veçantë në dy prej tyre.
Liverpool – Real Madrid është njëra nga dy ndeshjet derbi sonte.
Liverpooli që është në formë jo të mirë së fundmi, e pret në “Anfield” Real Madridin i cili është duke kaluar përiudhë fantastike.
Dueli tjetër i madh sonte do të luhet në “Parkun e Princave”, aty ku PSG do të jetë nikoqir i Bayern Munich.
Të dyja këto ndeshje nisin nga ora 21:00.
Në duelet tjera përballen: