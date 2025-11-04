Mbrëmje e madhe në Champions: PSG përballet me Bayernin, Liverpooli pret Real Madridin

Rikthehen ethet e garës më të madhe europiane për klube.

Rikthehet Champions League.
Nëntë ndeshje janë sonte në program, me theks të veçantë në dy prej tyre.

Liverpool – Real Madrid është njëra nga dy ndeshjet derbi sonte.
Liverpooli që është në formë jo të mirë së fundmi, e pret në “Anfield” Real Madridin i cili është duke kaluar përiudhë fantastike.

Dueli tjetër i madh sonte do të luhet në “Parkun e Princave”, aty ku PSG do të jetë nikoqir i Bayern Munich.

Të dyja këto ndeshje nisin nga ora 21:00.

Në duelet tjera përballen:

