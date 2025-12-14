Mbrëmë ka shpërthyer një zjarr i madh në një magazinë në Shkup

Mbrëmë ka shpërthyer një zjarr i madh në një magazinë në Shkup

Mbrëmë ka shpërthyer një zjarr i madh në një magazinë brenda kompleksit industrial “Makstil” në Shkup.

Mbrëmë zjarri përfshiu zonën e kompleksit industrial “Makstil”, ku u dogj plotësisht një magazinë që përdorej për përpunimin e drurit,

Falë ndërhyrjes së shpejtë dhe në kohë të ekipeve të Brigadës së Mbrojtjes Kundër Zjarrit të Qytetit të Shkupit, zjarri u vu nën kontroll dhe nuk u përhap në objektet e tjera të kompleksit.

Për momentin nuk ka informacione për persona të lënduar, as për shkaqet e shpërthimit të zjarrit. Në terren ndërhynë disa ekipe zjarrfikëse, të cilat u angazhuan për të frenuar flakët dhe për të parandaluar dëme më të mëdha materiale.

Shërbimet kompetente po kryejnë inspektim në vendngjarje.

MARKETING

Të ngjajshme

Zelensky heq dorë nga ambicia për në NATO përpara bisedimeve të paqes

Zelensky heq dorë nga ambicia për në NATO përpara bisedimeve të paqes

Kontrolle policore në Kumanovë: 14 të mitur kapen pas mesnate në lokale, njëri nën ndikimin e alkoolit

Kontrolle policore në Kumanovë: 14 të mitur kapen pas mesnate në lokale, njëri nën ndikimin e alkoolit

Momentet nga tragjeda e përgjakshme – Studentët në SHBA tentuan të fshihen në bibliotekën e universitetit

Momentet nga tragjeda e përgjakshme – Studentët në SHBA tentuan të fshihen në bibliotekën e universitetit

Prokuroria nisë procedurë kundër pesë të miturve për dhunë në oborrin e një shkolle në Saraj

Prokuroria nisë procedurë kundër pesë të miturve për dhunë në oborrin e një shkolle në Saraj

Kushtetuesja hoqi pezullimin e Ballukut, Rama: U eliminua një precedent i rrezikshëm

Kushtetuesja hoqi pezullimin e Ballukut, Rama: U eliminua një precedent i rrezikshëm

Ngjarje tronditëse në SHBA, sulm me armë në universitet – dy të vrarë e nëntë të plagosur

Ngjarje tronditëse në SHBA, sulm me armë në universitet – dy të vrarë e nëntë të plagosur