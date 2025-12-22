MBPEU: Janë paguar 335.963.096 denarë ndaj 1.211 blegtorëve

MBPEU: Janë paguar 335.963.096 denarë ndaj 1.211 blegtorëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave njoftoi se sot është bërë pagesa e mjeteve në shumë të përgjithshme prej 335.963.096 denarëve, ose 5 milionë eruo e gjysmë për 1.211 blegtorë, në përputhje me Programin për Mbështetje Financiare në Bujqësi për vitin 2024.

Lidhur me përfituesit të cilëve nuk u janë paguar mjetet bazuar në subvencione për vitin 2023, informojmë se nevojitet të kontaktojnë Agjencinë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, me qëllim kryerjen e një kontrolli dhe shqyrtimi të detajuar të çdo rasti individual.

Nga MBPEU paralajmërojnë se do të vazhdojë kujdesi për bujqit.

MARKETING

Të ngjajshme

Kryediplomati sirian: Nuk shihet gatishmëri nga SDF-ja për integrimin

Kryediplomati sirian: Nuk shihet gatishmëri nga SDF-ja për integrimin

Zelenskyy: Ukraina do t’u përgjigjet sulmeve ruse me veprime “logjike”

Zelenskyy: Ukraina do t’u përgjigjet sulmeve ruse me veprime “logjike”

Gjatë fundjavës në VK Tabanoc, kanë hyrë mbi 36.000 shtetas të Maqedonisë së Veriut

Gjatë fundjavës në VK Tabanoc, kanë hyrë mbi 36.000 shtetas të Maqedonisë së Veriut

Bozhinovska: Nuk do të ketë asnjë krizë, shteti ka rezerva të mazutit

Bozhinovska: Nuk do të ketë asnjë krizë, shteti ka rezerva të mazutit

Mjegull në akset rrugore Dibër – Strugë, Kumanovë – Kriva Pallankë dhe Veles – Katllanovë

Mjegull në akset rrugore Dibër – Strugë, Kumanovë – Kriva Pallankë dhe Veles – Katllanovë

(VIDEO) Mbledhja e Këshillit socio-ekonomik, nuk ka marrëveshje për rritjen e pagës minimale

(VIDEO) Mbledhja e Këshillit socio-ekonomik, nuk ka marrëveshje për rritjen e pagës minimale