Mbledhja me anëtarët e kabinetit, Trump: Të vendoset dënimi me vdekje në Uashington
Presidenti Donald Trump tha se administrata e tij do të kërkojë dënimin me vdekje në rastet e vrasjeve në Uashington, DC.
“Kushdo që vret në kryeqytet, të gjithë thërrasin të dënohet me vdekje, dënim me vdekje. Nëse dikush vret dikë në kryeqytet, Uashington DC, ne do të kërkojmë dënimin me vdekje”, tha presidenti gjatë një takimi me anëtarët e kabinetit sot.
Ai tha se është një masë “shumë e fortë parandaluese”. “Nuk e di nëse jemi gati për këtë në këtë vend…nuk kemi zgjidhje tjetër”, tha Trump. Ai tha se masa do të zbatohet në Uashington DC, ndërsa “shtetet do të duhet të marrin vendimin e tyre”.
Nuk ishte menjëherë e qartë se si do të funksiononte dekreti i Trump. Uashingtoni DC, nuk e ka dënimin me vdekje, por qeveria federale e ka. Ndryshe nga vendet e tjera, prokurorët – madje edhe ata që merren me çështjet lokale të vrasjeve në Gjykatën e Lartë të DC – punojnë për Prokurorin e SHBA-së të emëruar nga qeveria federale.
Ndërkohë, Presidenti Donald Trump i bëri thirrje Universitetit të Harvardit të paguajë një shumë prej 500 milionë dollarësh për t’i dhënë fund padive dhe për të rivendosur financimin federal, duke thënë se universiteti elitar ka qenë “shumë i keq”.
“Ne nuk duam asgjë më pak se 500 milionë dollarë nga Harvardi. Mos negocio, Linda”, i tha Trump Sekretares së Arsimit, Linda McMahon, gjatë një takimi të kabinetit të martën.
Harvardi është një nga objektivat më të mëdhenj të administratës Trump dhe një marrëveshje midis dy partive deri më tani ka rezultuar e pamundur.