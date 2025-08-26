Mbledhja me anëtarët e kabinetit, Trump: Të vendoset dënimi me vdekje në Uashington

Presidenti Donald Trump tha se administrata e tij do të kërkojë dënimin me vdekje në rastet e vrasjeve në Uashington, DC.

“Kushdo që vret në kryeqytet, të gjithë thërrasin të dënohet me vdekje, dënim me vdekje. Nëse dikush vret dikë në kryeqytet, Uashington DC, ne do të kërkojmë dënimin me vdekje”, tha presidenti gjatë një takimi me anëtarët e kabinetit sot.

Ai tha se është një masë “shumë e fortë parandaluese”. “Nuk e di nëse jemi gati për këtë në këtë vend…nuk kemi zgjidhje tjetër”, tha Trump. Ai tha se masa do të zbatohet në Uashington DC, ndërsa “shtetet do të duhet të marrin vendimin e tyre”.

Nuk ishte menjëherë e qartë se si do të funksiononte dekreti i Trump. Uashingtoni DC, nuk e ka dënimin me vdekje, por qeveria federale e ka. Ndryshe nga vendet e tjera, prokurorët – madje edhe ata që merren me çështjet lokale të vrasjeve në Gjykatën e Lartë të DC – punojnë për Prokurorin e SHBA-së të emëruar nga qeveria federale.

Ndërkohë, Presidenti Donald Trump i bëri thirrje Universitetit të Harvardit të paguajë një shumë prej 500 milionë dollarësh për t’i dhënë fund padive dhe për të rivendosur financimin federal, duke thënë se universiteti elitar ka qenë “shumë i keq”.

“Ne nuk duam asgjë më pak se 500 milionë dollarë nga Harvardi. Mos negocio, Linda”, i tha Trump Sekretares së Arsimit, Linda McMahon, gjatë një takimi të kabinetit të martën.

Harvardi është një nga objektivat më të mëdhenj të administratës Trump dhe një marrëveshje midis dy partive deri më tani ka rezultuar e pamundur.

 

Apple njofton për një përditësim urgjent: Kontrolloni cilësimet

OKB: Uria në Gaza është në një fazë të përshkallëzuar me shpejtësi

Izraeli pretendon se sulmi i tij që vrau 5 gazetarë në Gaza ishte për të "goditur kamerën"

Erdoğan: Turqia, garantuese e sigurisë dhe paqes së kurdëve, si të gjithë popujve vëllazërorë në Siri

Ukraina ndër vendet më të minuara në botë – një e katërta e territorit e kontaminuar

Qeveria: Përmes Ministrisë së Transportit vazhdon aktiviteti i fuqishëm për ndërtimin e mëtejshëm të Korridorit Hekurudhor 8 drejt Republikës së Bullgarisë

