Mbi një mijë gjoba për dy ditë, pesë persona janë arrestuar për shkak të vozitjes së papërgjegjshme
Në dy ditët e fundit, policia ka regjistruar 1103 shkelje të rregullave të trafikut, ndërsa pesë persona u privuan nga liria për drejtim të pakujdesshëm të automjetit.
“Gjatë dy ditëve të para të punës të këtij muaji (01./02. 09.2025) në kuadër të kontrolleve të intensifikuara të trafikut në rrugët në të gjithë vendin, oficerët e policisë nga të gjitha sektorët e punëve të brendshme regjistruan gjithsej 1103 urdhërpagesa bazuar në shkelje të ndryshme të Ligjit për Sigurinë në Trafikun Rrugor, dhe në një masë më të vogël në bazë të Ligjit për Automjetet”.
“369 shkelje u lëshuan bazuar në dispozitat e Ligjit për Sigurinë në Trafikun Rrugor, pra për shkak të shpejtësisë së papërshtatshme, 353 për parkim të papërshtatshëm, ndërsa 98 pjesëmarrës në trafik u larguan nga trafiku për shkak të mospasjes së patentës së shoferit. Gjithashtu, 53 përdoruesve të rrugës iu dhanë kundërvajtje për mosmbajtje të rripit të sigurimit, 26 personave iu shqiptuan sanksione për përdorim të telefonit celular gjatë drejtimit të automjetit, 41 shoferëve të motoçikletave për mosmbajtje të kaskës mbrojtëse”.
“Në përputhje me Ligjin për Automjetet, në dy ditët e treguara, u lëshuan katër kundërvajtje në bazë të automjeteve me defekt teknik dhe 27 në bazë të automjeteve që nuk ishin të regjistruara dhe u përjashtuan nga trafiku”, thonë nga MPB.
“Kontrollet e trafikut do të vazhdojnë në ditët në vijim. U bëjmë thirrje të gjithë përdoruesve të rrugës të respektojnë rregullat e trafikut dhe të kontribuojnë së bashku për rrugë më të sigurta”, përfundojnë nga MPB.