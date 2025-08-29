Mbi 990 milionë denarë janë planifikuar për pagat e deputetëve dhe të punësuarve në shërbimin parlamentar
Me Propozim-Buxhetin e Parlamentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2026, i cili u miratua sot nga Këshilli Buxhetor i Parlamentit, janë planifikuar 677.300.000 denarë për pagat dhe kompensimet për të punësuarit, deputetët dhe funksionarët në Parlament. Propozim-Buxheti i Parlamentit duhet të marrë mbështetjen e deputetëve në një seancë plenare.
“Fondet e planifikuara për qëllimet vijuese sipas nënprogrameve – për Nënprogramin 20, për zbatimin e aktiviteteve janë planifikuar fonde në shumën totale prej 996.800.000 denarë, dhe për qëllimet vijuese: për paga dhe kompensime nga pagat janë planifikuar fonde prej 677.300.000 denarë, pagat dhe kompensimet nga pagat përcaktohen në përputhje me rregulloren ligjore ekzistuese për pagesën e pagave për të punësuarit, deputetët dhe funksionarët në Kuvend.
Llogaritja e fondeve të nevojshme për vitin 2026 parashikon paga dhe kompensime nga pagat për 244 nëpunës parlamentarë, 35 personel teknik ndihmës, 11 nëpunës parlamentarë të punësuar, 11 nëpunës civilë të posaçëm në Kabinetin e Krytearit, nënkryetarët, Sekretarin e Përgjithshëm të Kuvendit, 120 deputetë, me llogaritjen e fondeve shtesë për kryetarët e trupave punues, koordinatorët e grupeve parlamentare dhe Sekretarin e Përgjithshëm, si dhe zëvendësit e Sekretarit të Përgjithshëm. Punësime të reja janë planifikuar në përputhje me Planin Vjetor të Projektligjit për vitin 2026 për 14 zyrtarë parlamentarë dhe një person ndihmës teknik përmes një njoftimi publik dhe 10 ngritje në detyrë përmes një njoftimi të brendshëm.
Bazuar në Ligjin për Kuvendin, Planin Strategjik të Kuvendit, dhe mbi të gjitha, duke marrë parasysh aktivitetet e përhershme aktuale të Kuvendit, vlerat e parashikuara të prokurimeve publike, si dhe një vlerësim të vlerave të pagave dhe shtesave në paga, në përputhje me nevojat e Kuvendit në Buxhetin për vitin 2026 për nenin 02001 të Kuvendit, nevojiten gjithsej 1.195.000.000 denarë në llogarinë e buxhetit bazë 637, të cilat janë në përputhje me shumën totale në projeksionin për strategjinë fiskale për vitin 2026, dhe gjithsej 21.500.000 denarë në llogarinë e donacioneve 785, tha në seancën e sotme të Këshillit të Buxhetit Sekretarja e Përgjithshme e Kuvendit Marina Dimovska. Buxheti i Parlamentit për vitin 2026 parashikon fonde me vlerë 122.5 milionë denarë për rregullimin e zonës përreth ndërtesës së Parlamentit, e cila me ligj është shpallur zonë sigurie.
Këshilli i Buxhetit votoi për vendimin për dhënien e miratimit financiar të Planit Vjetor për 10 ngritje në detyrë dhe 15 punësime të reja në Shërbimin e Kuvendit për vitin 2026.
“Fondet janë planifikuar për materiale, riparime dhe mirëmbajtje, shërbime kontraktuale, shpenzime operative, pajisje urbane, përgatitje të projektit të zonës së sigurisë, ndërtim të objekteve të tjera, pra zonave të sigurisë dhe mbikëqyrje mbi ndërtimin e tyre. Kjo u bë për shkak të harmonizimit të akteve të reja për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në shërbim të Parlamentit.Aktet e reja u hartuan në bazë të një analize funksionale të shërbimit të Parlamentit, e cila u përgatit nga një ekip ekspertësh të angazhuar nga Fondacioni Westminster. Në këtë mënyrë, po bëjmë vetëm një ndryshim teknik këtu. Nuk kemi ndryshim në aspektin e punësimit dhe shpalljet për to do të publikohen për vitin 2025 pasi të mbarojnë zgjedhjet locale”, tha Dimovska.
Gjithsej janë planifikuar 220 milionë denarë për mallra dhe shërbime, të cilat janë përcaktuar në përputhje me nevojat reale të Kuvendit. Nën zërin për udhëtime dhe shpenzime ditore, fondet e planifikuara janë për pagesën e shpenzimeve të udhëtimit për deputetët e Kuvendit me një llogaritje deri në 20 për qind të vlerës së karburantit për kilometër të përshkuar, për blerjen e biletave të avionit, akomodimit dhe shpenzimeve ditore jashtë vendit për të punësuarit në Shërbimin e Kuvendit dhe për deputetët e Kuvendit me qëllim arritjen e bashkëpunimit ndërkombëtar.
Për pozicionin e punësimit të përkohshëm, janë planifikuar gjithsej 24 këshilltarë të jashtëm, të cilët Parlamenti do t’i punësojë për nevojat e grupeve parlamentare, dhe gjithsej 96,500,000 denarë janë planifikuar për shpenzime kapitale, të cilat, ndër të tjera, do të shpenzohen për pajisje për telefona IP, ajër të kondicionuar të serverit, pajisje, rinovim të sistemit zjarrfiikës (PP), mbrojtje në dhomën e serverit, siguri dhe softuer sistemi, digjitalizim të proceseve të biznesit, një sistem për nënshkrim digjital të dokumenteve, një zgjidhje softuerike të bazuar në internet për nënshkrim digjital të përdoruesve dhe përmirësim të sistemeve ekzistuese të mirëmbajtjes adaptive.
Këshilli i Buxhetit sot votoi edhe për vendimin për të siguruar fonde për financimin e shërbimeve kontraktuale për asistentët e deputetëve, si dhe për mbulimin e shpenzimeve operative për funksionimin e zyrave për kontakt midis deputetëve dhe qytetarëve për 75 asistentë, të cilët do të marrin nga 12 mijë denarë secili.
Nënprogrami 22 parashikon punime në ndërtesën e parlamentit – për riparimin e ndërtesës, platforma për personat me aftësi të kufizuara, një projekt për instalimin e tubacionit, një tualet për personat me aftësi të kufizuara dhe një projekt me një rishikim për rinovimin teknik dhe teknologjik të sallës Boris Trajkovski.
Për Kanalin e Parlamentit për vitin 2026 janë parashikuar fonde në vlerë prej 8.800.000 denarësh. Për nevojat e Institutit Parlamentar janë planifikuar 15.000.000 denarë për organizimin e trajnimeve, vizitat në Kuvend, shpenzimet e udhëtimit dhe ato ditore, riparimet, mirëmbajtjen e sistemeve të pajisjeve, shpenzimet operative, softuerin për digjitalizimin e raporteve dhe statistikave… Në seancë, anëtarët e Këshillit Buxhetor votuan edhe për Planin Strategjik të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për periudhën 2026-2030, i cili do të përmbajë gjashtë qëllime strategjike të legjislaturës – një parlament funksional, të hapur, digjital, të sigurt, me diplomaci parlamentare dhe shërbime efikase.