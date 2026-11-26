Mbi 79 mijë qytetarë janë regjistruar për vaksinim kundër gripit, por kanë mbërritur rreth 56 mijë doza
Mbi 79 mijë qytetarë janë regjistruar për vaksinim kundër gripit, por kanë mbërritur rreth 56 mijë doza
Interesimi është pothuajse tri herë më i madh se numri i personave të vaksinuar deri më tani. Dozat po arrijnë në disa dërgesa, ndërsa Ministria u kërkon qytetarëve të mos mungojnë në termin dhe ta anulojnë nëse nuk mund ta shfrytëzojnë.
Në vend kanë arritur edhe 26.000 doza të vaksinës kundër gripit sezonal, të cilat po shpërndahen në 31 pika vaksinimi. Deri më 23 nëntor janë vaksinuar 28.035 qytetarë, ndërsa interesimi është pothuajse tri herë më i madh: në platformën “Termini Im” janë regjistruar 79.011 persona.
Kush ka të drejtë për vaksinim falas?
Vaksinimi kundër gripit sezonal është falas për pesë grupet prioritare: personat mbi 65 vjeç, të sëmurët kronikë, punonjësit shëndetësorë, gratë shtatzëna dhe fëmijët e moshës nga gjashtë muaj deri në pesë vjeç.
Regjistrimi dhe caktimi i termineve bëhen përmes platformës elektronike “Termini Im”. Qytetarët njoftohen për terminin me SMS, ndërsa vaksinimi zhvillohet në 31 pika në të gjithë vendin.
Këtë vit, Organizata Botërore e Shëndetësisë i ka ndryshuar të tria shtamet virale në përbërjen e rekomanduar të vaksinës për hemisferën veriore.
Sa doza ka dhe sa persona presin?
Vaksinimi filloi më 21 tetor, kur mbërritën 30.000 dozat e para. Fillimi ishte i pasigurt, pasi në tenderin e Ministrisë së Shëndetësisë nuk u paraqit asnjë ofertues dhe vaksinat u siguruan në një mënyrë tjetër.
Plani për këtë sezon parasheh gjithsej 80.000 doza. Me 30.000 dozat e para dhe mbi 26.000 dozat shtesë, deri tani kanë mbërritur rreth 56.000 doza. Ky numër është dukshëm më i ulët se 79.011 qytetarët që janë regjistruar për vaksinim.
Nga të regjistruarit, janë caktuar 54.778 termine, prej të cilave 23.225 janë për periudhën e ardhshme. Në terminet e kaluara janë realizuar 88,9 për qind e vaksinimeve të caktuara. Ministria u bën thirrje qytetarëve që e kanë marrë një termin, por nuk mund të paraqiten, ta anulojnë me kohë, në mënyrë që atë ta shfrytëzojë një pacient tjetër.
Çfarë tregoi sezoni i kaluar?
Sezonin e kaluar, Ministria e Shëndetësisë siguroi 80.000 doza falas të vaksinës katërvalente për grupet prioritare. Numri i të sëmurëve nga gripi u rrit ndjeshëm në javën e parë të vitit 2026, ndërsa kulmi u arrit në fund të janarit. Gjatë javës nga 19 deri më 25 janar, Instituti i Shëndetit Publik regjistroi 1.708 raste, ndërsa javën pasuese edhe 1.498 të tjera.
Gjatë gjithë sezonit u regjistruan edhe katër raste vdekjesh të lidhura me gripin.