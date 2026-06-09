Mbi 76 mijë qytetarë në Maqedoni jetuan me ndihmë sociale vitin e kaluar
Gjatë vitit 2025, 76,250 persona përdorën mbrojtje sociale në vend. Të dhënat nga Enti Shtetëror i Statistikave tregojnë se 16,743 ishin të mitur, dhe 59,507 përfituesit e mbetur ishin qytetarë të rritur.
Të dhënat nga statistikanët shtetërorë tregojnë se 76 përfitues janë kujdesur në tre institucione për fëmijë dhe të rinj pa prindër dhe kujdes prindëror. Pastaj, 223 qytetarë janë kujdesur në tre institucione për kujdesin e personave me aftësi të kufizuara në zhvillimin mendor dhe fizik. Në një institucion për kujdesin e fëmijëve me probleme arsimore dhe sociale dhe sjellje të çrregullta, janë përfshirë 27 fëmijë. Në vitin 2025, 125 kompani nga sektori privat kanë punësuar ose angazhuar 1,433 persona me ndonjë lloj aftësie të kufizuar. Përveç kësaj, 40 shtëpi për të moshuarit ishin në dispozicion të 2,135 personave.
“Nga të drejtat totale të mbrojtjes sociale midis përfituesve të mitur, shërbimet e punës sociale kishin pjesën më të madhe prej 50.3%. Nga të drejtat totale të mbrojtjes sociale midis përfituesve të rritur, shërbimet e mbrojtjes sociale kishin pjesën më të madhe prej 84.6%. Në vitin 2025, 35.950 kryefamiljarë, pra i njëjti numër familjesh, përdorën ndihmë minimale të garantuar”, thuhet në raportin e Entit Shtetëror të Statistikës.
Dhe vetëm dy ditë më parë, Ministria e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë informoi publikun se pagesa e ndihmës sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve do të vonohet këtë muaj, për shkak të asaj që ata e quajnë një reformë të re të rëndësishme. Arsyeja e vonesës është zbatimi i një zgjidhjeje të re softuerike, e cila përdoret për të modernizuar dhe përmirësuar proceset për përpunimin dhe pagesën e të drejtave sociale dhe të mbrojtjes së fëmijëve.
“Qëllimi i reformës është rritja e efikasitetit, sigurisë dhe cilësisë së shërbimeve. Problemet janë në përshtatjet teknike dhe migrimin e të dhënave që kanë shkaktuar sfida të paparashikuara për përdoruesit”, thuhet në njoftimin për shtyp të ministrisë.
Ministria deklaron se pagesa e të drejtave do të realizohet menjëherë pas përfundimit të përshtatjeve teknike. Ata gjithashtu i sigurojnë përdoruesit se të drejtat e tyre do të sigurohen plotësisht.