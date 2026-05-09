Mbi 50 mijë personel shëndetësor nga Ballkani Perëndimor kujdesen për të sëmurët në Gjermani
Rreth një e pesta e të punësuarve të përhershëm që në Gjermani kujdesen për të sëmurët, të moshuarit, personat e pafuqishëm dhe me aftësi të kufizuara kanë shtetësi të huaj, ka bërë të ditur sot Agjencia Gjermane e Punësimit, me rastin e Ditës së kujdestarëve dhe infermierëve më 12 maj.
Në Gjermani rreth 1 milion e 760 mijë të punësuar kujdesen çdo ditë me orar të plotë ose të pjesshëm për persona të pafuqishëm në spitale, në shërbime ambulatore ose në institucione rezidenciale. Kjo përfaqëson një rritje prej 22 për qind në këtë profesion gjatë dekadës së fundit.
Nga ky numër, 734 mijë punojnë në spitale dhe klinika, ndërsa 843 mijë kujdesen për persona në mënyrë rezidenciale, pra në shtëpitë e tyre. Për shkak të nevojës në rritje për kujdestarë, gjithnjë e më shumë njerëz me shtetësi të huaj po punësohen në këtë sektor, dhe numri i tyre tani arrin rreth 353 mijë, ose rreth 20 për qind. Pjesëmarrja e tyre është edhe më e madhe në kujdesin në shtëpi.
Për nga përqindja, më së shumti të huaj në këtë profesion vijnë nga Bosnja dhe Hercegovina, Turqia dhe India. Në total, numri i të punësuarve nga vendet e Ballkanit Perëndimor në sektorin e kujdesit është 54.700, gjë që lidhet pjesërisht me rregulloren preferenciale gjermane për Ballkanin Perëndimor, e cila lehtëson punësimin e njerëzve nga ky rajon.
Po rritet gjithashtu edhe numri i shtetasve sirianë në këtë fushë, i cili ka arritur në 9.300 në një kohë shumë të shkurtër.
Në këtë profesion, gratë janë shumicë e dukshme me 81 për qind, por një pjesë e madhe e tyre nuk punojnë me orar të plotë, dhe as rreth një e treta e meshkujve kujdestarë nuk punojnë me orar të plotë.
Në disa pjesë të Gjermanisë, për shembull në metropolet Mynih dhe Frankfurt, mes atyre që kujdesen për të sëmurët ka më shumë të huaj sesa gjermanë.
Disa vende, megjithatë, përfshirë Bosnjën dhe Hercegovinën, Jordaninë dhe Vietnamin, në vitin 2025 kanë ndërprerë bashkëpunimin më të ngushtë me Berlinin për rekrutimin e kujdestarëve për Gjermaninë, pasi edhe vetë po përballen me mungesë të stafit shëndetësor.
Portali mediendienst-integration.de, i Këshillit gjerman për migracionin, ka raportuar sot se, pavarësisht nevojës së madhe të sistemit shëndetësor gjerman, profesionistët e huaj të kujdesit përballen me vështirësi në integrim, dhe në një anketë gjysma e tyre kanë deklaruar se përjetojnë çdo ditë një formë diskriminimi.
Kjo lidhet pjesërisht me procedurat e gjata për njohjen e diplomave të huaja, pjesërisht me mungesën e “kulturës së mirëseardhjes”, si dhe me faktin se të huajt zakonisht paguhen më pak se kolegët gjermanë, pasi shpesh punojnë në kujdesin ambulator, i cili është më pak i paguar.
Kohët e fundit janë raportuar edhe raste në media për metoda shfrytëzuese dhe praktika të dyshimta të disa agjencive që ndërmjetësojnë punësimin e kujdestarëve të huaj, për shembull në Berlin dhe Saksoni, shkruan portali.