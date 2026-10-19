Mbi 5 tonë ushqim i konfiskuar dhe shkatërruar nga dy tregje të gjelbra në Shkup
Mbi 5 tonë ushqim të pasigurt, kryesisht fruta dhe perime, u kapën dhe u shkatërruan javën e kaluar në Tregun e Gjelbër të Shkupit dhe në tregun në Gjorçe Petrov. Agjencia për Ushqim dhe Veterinari (AUV) vazhdon me kontrolle të përforcuara inspektuese për të parandaluar shitjen e paligjshme të ushqimit jashtë hapësirave të organizuara të tregut.
Për konsumatorët, këto kontrolle janë të rëndësishme sepse origjina dhe kushtet në të cilat ruhen dhe shiten ushqimet janë thelbësore për sigurinë e tyre. Gjatë blerjes së frutave dhe perimeve, është veçanërisht e rëndësishme të zgjidhen produkte nga pikat e shitjes ku mund të verifikohet origjina e tyre dhe të vëreni shenja të mundshme të prishjes.
Sipas AHV-së, ushqimi i kapur shitej në mënyrë të paligjshme, jashtë hapësirave të organizuara të tregut. Nga Agjencia paralajmërojnë se kjo praktikë mund të rrezikojë shëndetin e konsumatorëve dhe t’u shkaktojë dëm prodhuesve bujqësorë dhe tregtarëve që punojnë ligjërisht.
Kontrollet kryhen në koordinim me inspektimin komunal të Qytetit të Shkupit, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Inspektoratin Shtetëror të Tregut, me qëllim të shtypjes së tregtisë së paligjshme dhe sigurimit të kushteve ligjore për shitjen e ushqimit.
AHV njofton se kontrollet e përforcuara do të vazhdojnë edhe në periudhën e ardhshme, në lokacione të ndryshme në Shkup dhe nëpër vend.
Edhe pse Agjencia njofton se ushqimi i kapur ishte i pasigurt, në njoftimin e publikuar nuk janë specifikuar llojet konkrete të frutave dhe perimeve që u shkatërruan, as arsyet e detajuara përse u vlerësuan si të pasigurta. Vetëm shitja jashtë një tregu të organizuar nuk do të thotë se çdo produkt është i pasigurt, por origjina e panjohur dhe kushtet e papërshtatshme të ruajtjes janë arsye për kujdes.