Mbi 43 mijë persona evakuohen ndërsa zjarret pyjore përfshijnë një nga destinacionet kryesore turistike të Francës
Mbi 43 mijë banorë dhe turistë janë evakuuar, ndërsa zjarret pyjore vazhdojnë të përhapen në jugperëndim të Francës, njoftuan autoritetet, raportoi transmetuesi BFM, transmeton Anadolu.
Zjarri më i madh, pranë Gjirit Arcachon dhe gadishullit Cap-Ferret në Gironde, ka përfshirë më shumë se 8.700 hektarë, sipas prefekturës.
Autoritetet urdhëruan evakuimin e të gjithë gadishullit Cap-Ferret pasi zjarri u përhap gjatë natës.
Një zjarr tjetër pyjor pranë Biscarrosse në rajonin fqinj Landes ka përfshirë më shumë se 2.500 hektarë, duke detyruar evakuimin e më shumë se 23 mijë personave, përfshirë banorë, kampistë dhe pushues, sipas autoriteteve lokale.
Presidenti francez, Emmanuel Macron, tha në platformën X të kompanisë amerikane të mediave sociale, se Franca ka aktivizuar Mekanizmin e Mbrojtjes Civile të Bashkimit Evropian.
Ai tha se dy avionë Canadair nga Kroacia, dy avionë Air Tractor nga Portugalia, si dhe helikopterë Black Hawk nga Çekia dhe Sllovakia do t’i forcojnë përpjekjet për shuarjen e zjarreve.
Sipas autoriteteve franceze, rreth 800 zjarrfikës mbeten të angazhuar në Gironde, ndërsa rreth 600 të tjerë po luftojnë me zjarrin në Landes.
Drejtori i Sigurisë Civile, Julien Marion, i tha RTL-së se të dy zjarret ishin “plotësisht të paparashikueshme” për shkak të sjelljes së tyre konvektive.
“Ato zhvillohen dhe përhapen shumë shpejt”, tha ai, duke shtuar se pikërisht për këtë arsye autoritetet urdhëruan evakuime parandaluese.
Marion shtoi gjithashtu se që nga fillimi i sezonit të zjarreve pyjore në Francë janë djegur afro 50 mijë hektarë, duke e cilësuar atë si “një sezon zjarresh krejtësisht të paprecedent”.
Autoritetet nisën gjithashtu të premten në mëngjes transportin e evakuimit me mjete detare nga gadishulli Cap-Ferret, ndërsa evakuimet rrugore vazhduan përmes autostradës D106.
Lundrimi në Gjirin Arcachon u pezullua përkohësisht për të lehtësuar evakuimin, sipas prefekturës detare.
Sipas prefekturës, nuk është raportuar asnjë i lënduar nga zjarri në Gironde.
Prefekti i Landes, Gilles Clavreul, i tha BFM TV-së se zjarri në Biscarrosse mbetej “jashtë kontrollit”, pasi vazhdoi të përhapej gjatë natës.
Shërbimi Kombëtar për Zjarret Pyjore në Francë e vendosi Haute-Garonne të premten në nivelin më të lartë të alarmit për zjarret pyjore, ndërsa 27 departamente mbetën nën alarm portokalli për rrezik të shtuar nga zjarret pyjore, përfshirë Gironde, Landes dhe Var.