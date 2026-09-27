Mbi 40 milionë euro nga buxheti për mbrojtjen e krerëve të UÇK – Gërvalla i rikthen shifrat që i lexoi dje

Mbi 40 milionë euro nga buxheti për mbrojtjen e krerëve të UÇK – Gërvalla i rikthen shifrat që i lexoi dje

Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, ka publikuar një video nga paraqitja e saj e djeshme, ku ka folur edhe për shpenzimet e shtetit për mbrojtjen e katër personave të akuzuar në Hagë.

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Gërvalla ka deklaruar se deri në shtator të vitit 2026, nga buxheti i Kosovës janë paguar gjithsej 40 milionë e 611 mijë e 855 euro për mbrojtjen dhe obligimet e tjera që lidhen me këtë mekanizëm.

Sipas saj, rreth 39 milionë e 787 mijë euro janë shpenzuar për mbrojtje juridike, ndërsa vetëm për katër personat e akuzuar janë paguar 28 milionë e 470 mijë euro.
Ministrja ka theksuar gjithashtu se Ministria e Drejtësisë aktualisht nuk ka detyrime të papaguara ndaj avokatëve apo përfituesve të tjerë në kuadër të këtij programi.

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