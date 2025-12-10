Mbi 40 mijë raste të kancerit të lidhura me mjedisin e punës të raportuara në gjithë BE-në në dekadën e fundit
Sipas të dhënave nga zyra evropiane e statistikave Eurostat, 40.538 raste të kancerit të lidhura me mjedisin e punës u regjistruan në Bashkimin Evropian midis viteve 2013 dhe 2023, transmeton Anadolu.
Në vitin 2023 u pranuan 3.500 raste të kancerit në punë, duke shënuar një rritje prej 191 krahasuar me vitin 2022 kur u regjistruan 3.309.
Kanceret në punë shkaktohen nga ekspozimi afatgjatë ndaj faktorëve kancerogjenë në vendin e punës. Shumë raste shfaqen dekada pas ekspozimit fillestar, ndonjëherë pas më shumë se 40 vjetësh.
Të dhënat treguan se rastet vjetore për vitin 2020 (3.094), 2021 (3.258) dhe 2022 (3.309) ishin nën mesataren e viteve 2013-2019, respektivisht 3.909 në vit, duke reflektuar ndoshta efektin e pandemisë së koronavirusit në mjediset e punës dhe shërbimet e kujdesit shëndetësor.
Një ndarje e llojeve të kancerit zbuloi se kanceri i mushkërive dhe mezotelioma përbënin më shumë se 80 për qind të të gjitha kancereve të njohura në punë nga viti 2013 deri në vitin 2023.
Janë regjistruar 16.499 raste të kancerit të mushkërive dhe 16.469 raste të mezoteliomës, një kancer i rrallë i lidhur me ekspozimin ndaj asbestit. Kanceri i fshikëzës pasoi me 2.696.
Ekspertët paralajmërojnë se të dhënat nxjerrin në pah rreziqet afatgjata që lidhen me kushtet e rrezikshme të punës dhe nevojën për masa të rrepta të sigurisë në punë për të mbrojtur punëtorët nga ekspozimet kancerogjene.