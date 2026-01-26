Mbi 37.000 palestinezë të zhvendosur vitin e kaluar në Bregun Perëndimor
Mbi 37.000 palestinezë u zhvendosën në Bregun Perëndimor të okupuar në vitin 2025, një rekord i lartë mes niveleve të paprecedentë të dhunës së paligjshme nga kolonët izraelitë, paralajmëroi të hënën OKB-ja, duke iu referuar të dhënave të reja nga zyra e saj humanitare, raporton Anadolu.
Territori palestinez “pa nivele rekord të zhvendosjes dhe dhunës së kolonëve” tha zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, në një konferencë për media, duke iu referuar një publikimi të ri nga Zyra për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA).
Dujarric vuri në dukje se “më shumë se 37.000 palestinezë u zhvendosën gjatë vitit 2025” dhe shtoi se kjo ishte kryesisht për shkak të “operacioneve të kryera në kampet e refugjatëve”.
“Në të gjithë rajonin verior të Bregut Perëndimor, OCHA raporton gjithashtu mbi 1.800 sulme nga kolonë izraelitë ndaj palestinezëve që shkaktuan viktima, dëmtime, ose të dyja në vitin 2025”, shtoi ai.
Zëdhënësi i OKB-së theksoi gjithashtu se kjo është “shifra më e lartë vjetore e regjistruar nga Kombet e Bashkuara dhe shënon rritjen e nëntë vitet e njëpasnjëshme”.
Mbi 500.000 kolonë izraelitë të paligjshëm jetojnë në vendbanime dhe parajsa në të gjithë Bregun Perëndimor, ndërsa 250/000 të tjerë jetojnë në vendbanime të ndërtuara mbi toka në Kudsin Lindor të okupuar, sipas grupit izraelit të majtë, “Peace Now”.
Kolonët e paligjshëm kanë rritur sulmet ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor që nga konflikti në Rripin e Gazës në tetor 2023.
Sipas të dhënave palestineze, forcat izraelite dhe kolonët e paligjshëm kanë vrarë të paktën 1.109 palestinezë në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, kanë plagosur afërsisht 11.000 dhe kanë arrestuar 21.000 që nga tetori 2023.
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë shpalli pushtimin izraelit të territorit palestinez të paligjshëm në një opinion historik në korrik 2024 dhe kërkoi evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.