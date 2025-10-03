Mbi 300 institucione kulturore holandeze dhe belge nisin bojkotin e Izraelit
Më shumë se 300 muze, organizata arti dhe kulturore në Holandë dhe Belgjikë kanë njoftuar një bojkot kulturor ndaj Izraelit, duke thënë se do të ndërpresin lidhjet me institucionet izraelite për shkak të luftës në Rripin e Gazës dhe pushtimit të Bregut Perëndimor, transmeton Anadolu.
Një deklaratë e nënshkruar nga 302 institucione dhe 878 artistë individualë tha se sektori kulturor nuk mund të heshtë më përballë “krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit të njohur nga të gjitha autoritetet kompetente”.
“Si anëtarë të sektorit kulturor holandez dhe belg, ne refuzojmë të qëndrojmë duarkryq përballë gjenocidit kundër popullit palestinez”, thuhet në deklaratë.
Bojkoti ishte drejtuar organeve shtetërore izraelite dhe kompanive bashkëpunëtore në shkeljet e të drejtave të njeriut, jo individëve hebrenj apo izraelitëve si të tillë.
Lëvizja pasoi thirrjet e gjata nga artistët palestinezë dhe shoqëria civile.
– Nënshkruesit kryesorë
Bojkoti përfshin institucione të mëdha si Muzeu Bonnefanten i Maastrichtit, Muzeu i Arteve të Bukura i Ghentit, Festivali i Filmit të Holandës, Opera Holandeze dhe Teatri Mbretëror Flamand.
Figura të njohura, përfshirë piktoren Marlene Dumas, autorin Tom Lanoye, historianin David Van Reybrouck, shkrimtarin Ramsey Nasr dhe sociologun Sinan Cankaya, gjithashtu nënshkruan.
– Momentum më i gjerë
Në deklaratë thuhet se sulmet e Izraelit ndaj vendeve fetare, shkollave, bibliotekave dhe trashëgimisë kulturore të Gazës, duke thënë se gazetarët, punonjësit e ndihmës, stafi mjekësor dhe artistët ishin gjithashtu në shënjestër.
Palestinezët në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor përballen me kushte “gjithnjë e më të pamundura” nën dekada shtypjeje dhe zhvendosjeje, thuhet në deklaratë.
Theksohet se bojkotet kulturore kishin kontribuar në fundin e aparteidit në Afrikën e Jugut, duke vënë në dukje se më shumë se 5.000 profesionistë të filmit dhe 400 muzikantë kishin ndërmarrë kohët e fundit hapa të ngjashëm kundër institucioneve izraelite.