Mbi 3.6 milionë pasagjerë në aeroportet e Maqedonisë për më pak se dhjetë muaj
Në periudhën nga 1 janari deri më 25 tetor 2026, Aeroporti ndërkombëtar i Shkupit dhe Aeroporti Sh. Apostull Pali i Ohrit të drejtuar nga TAV Maqedoni, shërbyen gjithsej 3.651.073 pasagjerë, që paraqet rritje prej 28% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Në të njëjtën periudhë janë realizuar 24.232 fluturime, që paraqet rritje prej 10% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025.
Trendi pozitiv vazhdoi edhe në tetor. Në periudhën nga 1 deri më 25 tetor 2026, të dy aeroportet kanë shërbyer 321.953 pasagjerë, ose 24% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe u realizuan 2.085 fluturime, ose 9% më shumë krahasuar me periudhën nga 1 deri më 25 tetor 2025.
Sipas drejtorit ekzekutiv të TAV Maqedoni, Nexhat Kurt, rritja e vazhdueshme e trafikut të pasagjerëve dhe zhvillimi i lidhjes ajrore janë tregues i rëndësishëm i potencialit të tregut në Maqedoni, ndërsa kompania vazhdon të punojë në zgjerimin e rrjetit të destinacioneve dhe tërheqjen e transportuesve të rinj ajrorë.
“Një nga prioritetet kryesore të TAV Maqedoni është zhvillimi dhe promovimi afatgjatë i trafikut ajror, duke thelluar partneritetet me linjat ajrore që tashmë operojnë në tregun e vendit, duke tërhequr transportues të rinj ajrorë dhe duke rritur numrin e destinacioneve të disponueshme nga Aeroporti ndërkombëtar i Shkupit dhe Aeroporti Sh. Apostull Pali në Ohër. Për të arritur këto qëllime, ne vazhdimisht prezantojmë mundësitë dhe potencialin e tregut të vendit në panaire ndërkombëtare të aviacionit dhe turizmit në të cilat marrim pjesë si pjesë e Aeroporteve TAV, por edhe përmes kontakteve dhe iniciativave të drejtpërdrejta drejt linjave ajrore nga e gjithë bota. Vetëm në ditët e fundit, TAV Maqedoni, së bashku me Aeroportet TAV dhe Grupin ADP, morën pjesë në Routes World 2026, një nga panairet kryesore të aviacionit i cili u mbajt në Frankfurt, ku zhvilluam takime me kompanitë duke u prezantuar atyre potencialin e aeroporteve të Maqedonisë. Në këtë mënyrë, ne punojmë vazhdimisht për të rritur interesin e tyre në tregun e Maqedonisë dhe për të krijuar kushte për themelimin e linjave të reja ajrore. Ne besojmë se zhvillimi i lidhjes ajrore luan një rol të rëndësishëm në stimulimin e aktiviteteve turistike, të biznesit dhe ekonomike në vend. Prandaj, përpjekjet tona synojnë të sigurojnë që të dy aeroportet t’u përgjigjen nevojave të tregut, të mbeten tërheqëse për transportuesit ajrorë dhe të ofrojnë një zgjedhje gjithnjë e në rritje të opsioneve për pasagjerët që udhëtojnë për në dhe nga Maqedonia”, tha Kurt.
Orari dimëror i fluturimeve nga Aeroporti ndërkombëtar i Shkupit dhe Aeroporti Sh. Apostull Pali i Ohrit filloi më 25 tetor 2026 dhe do të zgjasë deri më 27 mars 2027.
Gjatë sezonit dimëror, pasagjerët do të kenë në dispozicion gjithsej 56 destinacione nga dy aeroportet e vendit, të shërbyera nga 17 linja ajrore.
Aeroporti ndërkombëtar i Shkupit do të jetë i lidhur me 45 destinacione të rregullta, të shërbyera nga 13 linja ajrore, si dhe 7 destinacione çarter për të cilat është planifikuar një linjë ajrore.
Nga Aeroporti Sh. Apostull Pali, gjatë sezonit dimëror 2026/2027, udhëtarët do të jenë në gjendje të përdorin fluturimet deri në 4 destinacione me 3 linja ajrore.