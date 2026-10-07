Mbi 20.000 nxënës dhe studentë të vrarë në Gaza gjatë tre viteve të gjenocidit izraelit
Gjithsej 20.748 nxënës dhe studentë palestinezë dhe 1.058 punonjës arsimorë dhe administrativë janë vrarë në Rripin e Gazës dhe në Bregun Perëndimor të pushtuar gjatë tre viteve të gjenocidit izraelit, transmeton Anadolu.
Në një raport statistikor mbi shkeljet izraelite ndaj sektorit të arsimit, Ministria palestineze e Arsimit tha se shifrat përfshijnë nxënësit dhe studentët e shkollave dhe universiteteve, si dhe mijëra raste plagosjesh dhe arrestimesh, ndërsa dhjetëra institucione arsimore janë shkatërruar ose janë bërë objektiv sulmesh.
– Gaza
Sipas ministrisë, në Rripin e Gazës janë vrarë 19.189 nxënës të shkollave dhe 1.386 studentë universitarë. Ndërkaq, 28.586 nxënës të shkollave dhe 3.082 studentë universitarë janë plagosur.
Ministria tha se janë vrarë 805 punonjës arsimorë dhe administrativë të shkollave dhe 246 punonjës të universiteteve.
Gjithashtu, janë plagosur 3.298 punonjës të shkollave dhe 1.493 punonjës universitarë.
– Bregu Perëndimor
Sipas raportit, në Bregun Perëndimor të pushtuar janë vrarë 134 nxënës të shkollave dhe 39 studentë universitarë, ndërsa 871 nxënës të shkollave dhe 283 studentë universitarë janë plagosur.
Forcat izraelite kanë arrestuar gjithashtu 416 nxënës të shkollave dhe 481 studentë universitarë.
Shtatë punonjës arsimorë dhe administrativë të shkollave janë vrarë dhe 26 të tjerë janë plagosur, ndërsa forcat izraelite kanë arrestuar më shumë se 176 mësues dhe punonjës të shkollave dhe 21 punonjës universitarë.
Që nga tetori i vitit 2023, më shumë se 74.000 palestinezë janë vrarë dhe mbi 175.000 janë plagosur në Gaza nga Izraeli gjatë gjenocidit, ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së enklavës është dëmtuar ose shkatërruar.
Gjatë së njëjtës periudhë, forcat izraelite dhe kolonët kanë intensifikuar sulmet në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke vrarë 1.210 palestinezë, plagosur rreth 13.350 të tjerë dhe arrestuar më shumë se 24.600 persona.