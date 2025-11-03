Mbi 19 mijë fletëvotime të pavlefshme në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale

Mbi 19 mijë fletëvotime të pavlefshme në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale

Në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, të mbajtura më 2 nëntor në 33 komuna, janë evidentuar gjithsej 19.287 fletëvotime të pavlefshme për kryetarë komunash, që përbën rreth 5.6% të të gjitha fletëvotimeve të përdorura.

Sipas të dhënave, nga gjithsej 345.525 votues që morën pjesë në votim, 19.287 fletëvotime u regjistruan si të pavlefshme.
Në Qytetin e Shkupit, nga 167.575 fletëvotime, 10.528 fletëvotime rezultuan të pavlefshme, që përbën 6.3% të totalit. Kjo do të thotë se pothuajse çdo fletëvotim i gjashtëmbëdhjetë në Shkup ishte i pavlefshëm.

Dalja në votime në Shkup në raundin e dytë ishte 35.33%, ndërsa në nivel kombëtar ishte 47.16%.

Në raundin e parë të zgjedhjeve për kryetar komune, të mbajtura më 19 tetor, nga 885.085 votues, 53.724 fletëvotime ishin të pavlefshme, ose rreth 6.1%. Pjesëmarrja në këtë raund ishte 48.30%.

Për zgjedhjen e kryetarit të komunës së Qytetit të Shkupit në raundin e parë, nga 232.581 votues u regjistruan 12.359 fletëvotime të pavlefshme, ndërsa pjesëmarrja ishte 49.04%.

MARKETING

Të ngjajshme

Haqim Ramadani: Prej sot jam pa punë, jam ekonomist dhe kërkoj punë në sektorin privat

Haqim Ramadani: Prej sot jam pa punë, jam ekonomist dhe kërkoj punë në sektorin privat

Netanyahu mbështet projektligjin që parashikon dënimin me vdekje për të burgosurit palestinezë

Netanyahu mbështet projektligjin që parashikon dënimin me vdekje për të burgosurit palestinezë

Presidenti Erdogan njofton se vendet islame nisën një program të posaçëm për të mbështetur Sirinë

Presidenti Erdogan njofton se vendet islame nisën një program të posaçëm për të mbështetur Sirinë

Taravari: Jam racional dhe i ftohtë përballë fakteve, me rezultatet e djeshme a fituan shqiptarët?

Taravari: Jam racional dhe i ftohtë përballë fakteve, me rezultatet e djeshme a fituan shqiptarët?

Kryeministri i Malajzisë paralajmëron se konfliktet në Sudan mund të arrijnë në përmasat e “gjenocidit”

Kryeministri i Malajzisë paralajmëron se konfliktet në Sudan mund të arrijnë në përmasat e “gjenocidit”

16,801 kundërvajtje komunikacioni, 121 persona janë privuar nga liria

16,801 kundërvajtje komunikacioni, 121 persona janë privuar nga liria