Mbi 19 mijë fletëvotime të pavlefshme në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale
Në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, të mbajtura më 2 nëntor në 33 komuna, janë evidentuar gjithsej 19.287 fletëvotime të pavlefshme për kryetarë komunash, që përbën rreth 5.6% të të gjitha fletëvotimeve të përdorura.
Sipas të dhënave, nga gjithsej 345.525 votues që morën pjesë në votim, 19.287 fletëvotime u regjistruan si të pavlefshme.
Në Qytetin e Shkupit, nga 167.575 fletëvotime, 10.528 fletëvotime rezultuan të pavlefshme, që përbën 6.3% të totalit. Kjo do të thotë se pothuajse çdo fletëvotim i gjashtëmbëdhjetë në Shkup ishte i pavlefshëm.
Dalja në votime në Shkup në raundin e dytë ishte 35.33%, ndërsa në nivel kombëtar ishte 47.16%.
Në raundin e parë të zgjedhjeve për kryetar komune, të mbajtura më 19 tetor, nga 885.085 votues, 53.724 fletëvotime ishin të pavlefshme, ose rreth 6.1%. Pjesëmarrja në këtë raund ishte 48.30%.
Për zgjedhjen e kryetarit të komunës së Qytetit të Shkupit në raundin e parë, nga 232.581 votues u regjistruan 12.359 fletëvotime të pavlefshme, ndërsa pjesëmarrja ishte 49.04%.