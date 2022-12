Mbi 1600 mjete piroteknike janë sekuestruar në Tetovë, arrestohet një person

Me datë 30.12.2022 në ora 11.15 në rrugën “Zheleznika” në Tetovë nga ana e zyrtarëve policorë nga SPB Tetovë, R.S.(43) nga fshati Pallcisht është privuar nga liria pasi në mjetin motorik “Audi” me targa të Tetovës 1657. Atij iu gjetën dhe iu morën mjete piroteknike. Pas dokumentimit të plotë të çështjes do të vijojë një dorëzim përkatës.