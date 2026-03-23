Mbi 1600 gjoba gjatë fundjavës së zgjatur, janë ndaluar 60 shoferë për vozitje të papërgjegjshme
Gjatë fundjavës së kaluar (20/21/22 mars 2026), si rezultat i kontrolleve të rregullta të trafikut të kryera nga oficerët e policisë nga të gjitha sektorët e punëve të brendshme në rrugët në të gjithë vendin, nga gjithsej 1699 urdhërpagesa të lëshuara, 476 prej të cilave lidhen me shoferë që nuk e kanë respektuar kufirin e shpejtësisë së përcaktuar.
“60 persona u ndaluan për vozitje të pakujdesshme, 11 prej të cilëve për vozitje nën ndikimin e alkoolit, 17 për vozitje pa leje, gjashtë për shkak të ndalimit të vendosur më parë për vozitje dhe një për vozitje në drejtim të ndaluar. Gjatë së njëjtës periudhë, 20 automjete u sekuestruan sipas nenit 300-b të Kodit Penal”.
“Sipas rishikimit statistikor të aktiviteteve të policisë, gjatë fundjavës së zgjatur të kaluar, u regjistruan 198 shkelje për parkim jo të rregullt, si dhe 35 sanksione për vozitje nën ndikimin e alkoolit. Nga ana tjetër, dhe në përputhje me dispozitat e Ligjit për Sigurinë në Trafikun Rrugor, 10 shoferë motoçikletash u sanksionuan për mosmbajtje të kaskës mbrojtëse, si dhe 10 këmbësorë”.
“Gjithashtu u sanksionuan 193 përdorues të rrugës që nuk përdorën rripin e sigurimit. Në përputhje me Ligjin për Automjetet, 29 automjete u hoqën nga trafiku për shkak të paregjistrimit, dhe 12 për shkak të një defekti teknik. Nëntë shoferë u sanksionuan gjithashtu për mospërmbushje të kushteve të përcaktuara në lidhje me errësimin e xhamave të automjeteve (folive)”, thonë nga MPB.