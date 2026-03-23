Mbi 1600 gjoba gjatë fundjavës së zgjatur, janë ndaluar 60 shoferë për vozitje të papërgjegjshme

Mbi 1600 gjoba gjatë fundjavës së zgjatur, janë ndaluar 60 shoferë për vozitje të papërgjegjshme

MARKETING

Gjatë fundjavës së kaluar (20/21/22 mars 2026), si rezultat i kontrolleve të rregullta të trafikut të kryera nga oficerët e policisë nga të gjitha sektorët e punëve të brendshme në rrugët në të gjithë vendin, nga gjithsej 1699 urdhërpagesa të lëshuara, 476 prej të cilave lidhen me shoferë që nuk e kanë respektuar kufirin e shpejtësisë së përcaktuar.

MARKETING

Sample Image

“60 persona u ndaluan për vozitje të pakujdesshme, 11 prej të cilëve për vozitje nën ndikimin e alkoolit, 17 për vozitje pa leje, gjashtë për shkak të ndalimit të vendosur më parë për vozitje dhe një për vozitje në drejtim të ndaluar. Gjatë së njëjtës periudhë, 20 automjete u sekuestruan sipas nenit 300-b të Kodit Penal”.

“Sipas rishikimit statistikor të aktiviteteve të policisë, gjatë fundjavës së zgjatur të kaluar, u regjistruan 198 shkelje për parkim jo të rregullt, si dhe 35 sanksione për vozitje nën ndikimin e alkoolit. Nga ana tjetër, dhe në përputhje me dispozitat e Ligjit për Sigurinë në Trafikun Rrugor, 10 shoferë motoçikletash u sanksionuan për mosmbajtje të kaskës mbrojtëse, si dhe 10 këmbësorë”.
“Gjithashtu u sanksionuan 193 përdorues të rrugës që nuk përdorën rripin e sigurimit. Në përputhje me Ligjin për Automjetet, 29 automjete u hoqën nga trafiku për shkak të paregjistrimit, dhe 12 për shkak të një defekti teknik. Nëntë shoferë u sanksionuan gjithashtu për mospërmbushje të kushteve të përcaktuara në lidhje me errësimin e xhamave të automjeteve (folive)”, thonë nga MPB.

MARKETING

Të ngjajshme

Mickoski për Limanin dhe Fetain: Pas disa muajve do të kemi rikonstruim të qeverisë, do të flasim për këtë çështje

Mickoski për Limanin dhe Fetain: Pas disa muajve do të kemi rikonstruim të qeverisë, do të flasim për këtë çështje

Rënie drastike e çmimit të naftës në tregjet botërore pas njoftimit të Trumpit për “armëpushim 5-ditor”

Rënie drastike e çmimit të naftës në tregjet botërore pas njoftimit të Trumpit për “armëpushim 5-ditor”

Vdes 38-vjeçari në Gostivar, u dërgua me urgjencë në spital por nuk mbijetoi

Vdes 38-vjeçari në Gostivar, u dërgua me urgjencë në spital por nuk mbijetoi

Stuhitë në Hawaii shkaktojnë dëme prej 1 miliard dollarësh pas përmbytjeve të mëdha

Stuhitë në Hawaii shkaktojnë dëme prej 1 miliard dollarësh pas përmbytjeve të mëdha

Donald Trump shtyn sulmet ajrore ndaj Iranit, 5 ditë afat për bisedime

Donald Trump shtyn sulmet ajrore ndaj Iranit, 5 ditë afat për bisedime

Vdes edhe e dyshuara për vrasjen e dyfishtë në Podujevë

Vdes edhe e dyshuara për vrasjen e dyfishtë në Podujevë