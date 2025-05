Mbi 15.000 nxënës do të japin provimin e maturës shtetërore, interes më i madh edhe këtë vit për testin e gjuhës angleze

Për vitin 2025, maturantët e shkollave të mesme do të zhvillojnë dy provime ekstern për Maturën Shtetërore, e cila do të mbahet më 31 maj dhe 11 qershor. Në total, janë paraqitur 15.004 kandidatë, prej të cilëve 8.816 janë nxënës nga shkollat e mesme profesionale, 5.966 nga gjimnazet dhe 222 nga shkollat e arsimit artistik.

“Po vijojnë përgatitjet për organizimin e provimeve të maturës shtetërore sipas planit të parashikuar. Aktualisht, po bëhen përgatitjet e fundit për realizimin e provimeve,” deklaroi Daniela Jovçevska-Mihajllovska, drejtoreshë e Qendrës Shtetërore të Provimeve (QSHP), dy javë para provimit të parë të jashtëm – provimi në gjuhën amtare dhe letërsinë, i cili është i detyrueshëm për të gjithë maturantët.

Sipas të dhënave të QSHP-së, për provimin e gjuhës maqedonase janë regjistruar 9.969 nxënës, për gjuhën shqipe 4.339, për gjuhën turke 292, dhe për gjuhën serbe 10 nxënës.

Provimi i dytë i jashtëm, i cili është zgjedhor për nxënësit, do të zhvillohet më 11 qershor. Ashtu si në vitet e kaluara, më shumë nxënës kanë zgjedhur të japin provimin e gjuhës (13.457 kandidatë). Për provimin e matematikës janë regjistruar 1.246 nxënës, ndërsa për gjuhët e huaja dhe lëndët tjera janë regjistruar numra më të vogla: 73 për gjuhën gjermane, 24 për gjuhën frënge, dhe 62 për estetikën. Testet e filozofisë do t’i jepen nga 7 kandidatë, rusishtja nga 4 dhe italishtja nga 3 kandidatë.

Për mbikëqyrjen e procesit të provimit, QSHP ka angazhuar rreth 2.000 testues. Maturantët do ta zhvillojnë provimin në shkollat e tyre, për sa kohë që ato plotësojnë standardet e nevojshme për zhvillimin e provimeve. Për shkollat që nuk ofrojnë mundësinë e zhvillimit të provimeve në ambiente të përshtatshme, QSHP do të mundësojë zhvillimin e provimeve në fakultete, në përputhje me kërkesat e shkollave. Së shpejti, QSHP do të publikojë në faqen e saj të internetit orarin dhe vendet ku nxënësit do të zhvillojnë provimet, përfshirë informacion mbi shkollat dhe fakultetet përkatëse.

Të gjitha shkollat që i plotësojnë kërkesat hapësinore, në përputhje me rregulloren për organizimin e provimeve, do të mund ta zhvillojnë provimin në sallat e tyre të mëdha, të tilla si palestra. Ndërsa për ato shkolla që nuk plotësojnë këto kërkesa, provimi do të zhvillohet në ambiente fakultetesh.

Jovçevska-Mihajllovska theksoi se, përkundër mundësisë së instalimit të bllokuesve të telefonave dhe pajisjeve elektronike për të parandaluar mashtrimet, ky opsion nuk do të realizohet këtë vit, por mbetet një mundësi për të ardhmen.

Përgatitjet për provimet janë përshpejtuar, dhe QSHP ka publikuar testet nga vitet e kaluara me përgjigjet e sakta, duke ofruar kështu mundësi për nxënësit që të përgatiten më mirë. Në përgatitje për provimet eksterne, maturantët gjithashtu duhet të kalojnë dy provime të brendshme dhe një detyrë projekti, si pjesë e provimit të përgjithshëm të maturës.

Për ata nxënës që nuk do të kalojnë provimet në sesionin e qershorit, mundësia e një tjetër mundësie do të jetë në sesionin e gushtit. Provimi i gjuhës amtare do të zhvillohet më 12 gusht, ndërsa provimi i dytë i ekstern do të mbahet më 14 gusht.

Vitin e kaluar, nota mesatare nga provimi i maturës shtetërore ishte 3.25, ndërsa në vitin 2023 ishte 3.65, në 2022 kishte shënuar 3.78 dhe në vitin 2021 ishte 3.61.

Provimi shtetëror i maturës është zbatuar në sistemin arsimor shqiptar që nga viti 2007, me sesionet e provimeve që zhvillohen çdo vit në muajin qershor dhe gusht. Përjashtim bëri vetëm viti shkollor 2019/2020, kur provimet u anuluan për shkak të pandemisë COVID-19.

