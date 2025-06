Mbi 110 milionë njerëz në Evropë të ekspozuar ndaj ndotjes akustike

Më shumë se 110 milionë njerëz në të gjithë Evropën janë të ekspozuar ndaj ndotjes së dëmshme akustike, duke çuar në rreth 66 mijë vdekje të parakohshme çdo vit, tha një raport i ri nga Agjencia Evropiane e Mjedisit (EEA) të martën, transmeton Anadolu.

Sipas raportit, zhurma e transportit është një nga rreziqet kryesore për shëndetin mjedisor në Evropë, pas ndotjes së ajrit dhe problemeve që lidhen me temperaturën. Ekspozimi afatgjatë ndaj zhurmës së transportit është i lidhur me 66 mijë vdekje të parakohshme çdo vit në Evropë si dhe me rreth 50 mijë raste të reja të sëmundjeve të zemrës dhe 22 mijë raste të diabetit të tipit 2.

Gati 16.9 milionë evropianë vuajnë nga bezdisja afatgjatë nga zhurma e transportit ndërsa rreth 4.6 milionë përballen me çrregullime të rënda të gjumit. Studimi gjithashtu e lidhi ndotjen akustike me mijëra raste depresioni dhe demence.

Rreth 15 milionë fëmijë jetojnë në zona me nivele të larta zhurme, për të cilat raporti tha se paraqesin rreziqe më të mëdha shëndetësore sesa tymi i dorës së dytë. Raporti thotë se ndotja akustike e transportit shkakton të paktën 95.6 miliardë euro humbje ekonomike vjetore në të gjithë Evropën, që arrijnë në 0.6 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) për shkak të ndikimeve ekonomike që lidhen me shëndetin.

Hulumtuesit paralajmëruan se Bashkimi Evropian nuk ka gjasa të përmbushë objektivin e tij për të zvogëluar numrin e njerëzve të prekur kronikisht nga zhurma e transportit me 30 për qind deri në vitin 2030, nëse nuk merren masa të mëtejshme.

Studimi thekson se masat në nivel burimi të mbështetura nga rregulloret janë çelësi për zbatim të qëndrueshëm dhe efektiv ndërsa përmend hapa të tillë si ulja e kufijve të shpejtësisë urbane, promovimi i transportit publik dhe inkurajimi i ecjes dhe çiklizmit për të ulur zhurmën e trafikut rrugor.

