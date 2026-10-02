Mbi 11.400 pushtues izraelitë hynë në Al-Aksa gjatë festave hebraike
Gjithsej 11.409 pushtues izraelitë hynë në xhaminë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar gjatë sezonit të festave hebraike, nga 12 shtatori deri më 1 tetor, thanë sot autoritetet palestineze, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Guvernatura e Kudsit tha se shifra përfshin hyrjet nga fillimi i sezonit të festave deri të enjten. Sipas saj, 593 pushtues u futën në kompleksin e xhamisë më 13 shtator, pasi një ditë më parë, të shtunën, hyrjet ishin ndaluar.
Në total, 1.678 pushtues hynë më 20 dhe 21 shtator, përfshirë 992 në ditën e parë dhe 686 në të dytën, thuhet në deklaratë. Guvernatura tha se 9.138 pushtues hynë në kompleks gjatë pesë ditëve të para të festës “Sukkot”, nga 27 shtatori deri më 1 tetor.
Ajo tha se hyrjet vazhduan edhe sot ndërsa priten hyrje të tjera të shtunën. Guvernatura tha se hyrjet u shoqëruan me rituale fetare gjithnjë e më publike dhe të përhapura, ku morën pjesë ministra, rabinë, zyrtarë dhe figura politike izraelite.
Sipas deklaratës, në mesin e pjesëmarrësve ishin ministri i Sigurisë Kombëtare, i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, lideri i partisë Zehut, Moshe Feiglin dhe rabini Yehuda Glick. Edhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mori pjesë në rituale fetare pranë Murit Al-Buraq, tha guvernatura.
Praktikat brenda kompleksit të Al-Aksës përfshinin lutje publike dhe kolektive, thirrje fetare, vallëzim, këndim, duartrokitje dhe fryrje të bririt, sipas deklaratës. Pjesëmarrësit mbanin libra dhe fletë lutjesh si dhe veshje fetare e bluza me imazhe dhe slogane të lidhura me atë që ata e quajnë “Tempulli”, thuhet në deklaratë.
Sipas statusit historik dhe ligjor, xhamia Al-Aksa administrohet nga Vakëfi Islam i Kudsit, i cili është pjesë e Ministrisë së Vakëfeve të Jordanisë, si vend adhurimi ekskluzivisht për muslimanët. Që nga viti 2003, policia izraelite u ka lejuar pushtuesve të futen në kompleks përmes Portës së Mugrabit nën mbrojtjen e policisë, pavarësisht thirrjeve të përsëritura palestineze dhe jordaneze për ndalimin e këtyre hyrjeve.