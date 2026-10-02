Mbi 11.400 pushtues izraelitë hynë në Al-Aksa gjatë festave hebraike

Mbi 11.400 pushtues izraelitë hynë në Al-Aksa gjatë festave hebraike

Gjithsej 11.409 pushtues izraelitë hynë në xhaminë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar gjatë sezonit të festave hebraike, nga 12 shtatori deri më 1 tetor, thanë sot autoritetet palestineze, transmeton Anadolu.

MARKETING

Shik.mk

Në një deklaratë, Guvernatura e Kudsit tha se shifra përfshin hyrjet nga fillimi i sezonit të festave deri të enjten. Sipas saj, 593 pushtues u futën në kompleksin e xhamisë më 13 shtator, pasi një ditë më parë, të shtunën, hyrjet ishin ndaluar.

Në total, 1.678 pushtues hynë më 20 dhe 21 shtator, përfshirë 992 në ditën e parë dhe 686 në të dytën, thuhet në deklaratë. Guvernatura tha se 9.138 pushtues hynë në kompleks gjatë pesë ditëve të para të festës “Sukkot”, nga 27 shtatori deri më 1 tetor.

Ajo tha se hyrjet vazhduan edhe sot ndërsa priten hyrje të tjera të shtunën. Guvernatura tha se hyrjet u shoqëruan me rituale fetare gjithnjë e më publike dhe të përhapura, ku morën pjesë ministra, rabinë, zyrtarë dhe figura politike izraelite.

Sipas deklaratës, në mesin e pjesëmarrësve ishin ministri i Sigurisë Kombëtare, i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, lideri i partisë Zehut, Moshe Feiglin dhe rabini Yehuda Glick. Edhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mori pjesë në rituale fetare pranë Murit Al-Buraq, tha guvernatura.

Praktikat brenda kompleksit të Al-Aksës përfshinin lutje publike dhe kolektive, thirrje fetare, vallëzim, këndim, duartrokitje dhe fryrje të bririt, sipas deklaratës. Pjesëmarrësit mbanin libra dhe fletë lutjesh si dhe veshje fetare e bluza me imazhe dhe slogane të lidhura me atë që ata e quajnë “Tempulli”, thuhet në deklaratë.

Sipas statusit historik dhe ligjor, xhamia Al-Aksa administrohet nga Vakëfi Islam i Kudsit, i cili është pjesë e Ministrisë së Vakëfeve të Jordanisë, si vend adhurimi ekskluzivisht për muslimanët. Që nga viti 2003, policia izraelite u ka lejuar pushtuesve të futen në kompleks përmes Portës së Mugrabit nën mbrojtjen e policisë, pavarësisht thirrjeve të përsëritura palestineze dhe jordaneze për ndalimin e këtyre hyrjeve.

MARKETING

Të ngjajshme

“Amnesty International” ngre alarmin për dhunën policore ndaj nxënësve të shkollave të mesme në Francë

“Amnesty International” ngre alarmin për dhunën policore ndaj nxënësve të shkollave të mesme në Francë

Shpërthen zjarr në Rajonin e Shkupit, digjet barë i thatë

Shpërthen zjarr në Rajonin e Shkupit, digjet barë i thatë

Ndalohet një person në Shkup, gjendet një bombë dore gjatë bastisjes në shtëpinë e tij

Ndalohet një person në Shkup, gjendet një bombë dore gjatë bastisjes në shtëpinë e tij

UNICEF: Rreth 79 mijë fëmijë të zhvendosur në Jemenin perëndimor në më pak se një muaj

UNICEF: Rreth 79 mijë fëmijë të zhvendosur në Jemenin perëndimor në më pak se një muaj

Mbi 11.400 pushtues izraelitë hynë në Al-Aksa gjatë festave hebraike

Mbi 11.400 pushtues izraelitë hynë në Al-Aksa gjatë festave hebraike

(VIDEO) Komisarja e KE-së i hap dyert e Sofjes për qeveritarët e Shkupit

(VIDEO) Komisarja e KE-së i hap dyert e Sofjes për qeveritarët e Shkupit