Mbi 1000 ushtarë të tjerë të Koresë së Veriut vendosen në Rusi

Koreja e Veriut ka vendosur trupa shtesë për të mbështetur luftën e Rusisë kundër Ukrainës. Kështu raportoi Shërbimi Informativ Kombëtar (NIS), agjencia e spiunazhit të Seulit, duke shtuar se “konsistenca numerike relative është ende duke u vlerësuar”.

Megjithatë, skenari më i arsyeshëm është që më shumë se 1000 trupa të reja do të dërgohen midis janarit dhe shkurtit, raportoi Yonhap, duke cituar burime ushtarake, raporton A2 CNN.

Lajmi erdhi pasi Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio bëri thirrje në një intervistë në Fox News që vendet evropiane të përfshihen në frenimin e Rusisë në Ukrainë.

“Ajo që me të vërtetë ka nevojë Ukraina është një parandalim. Ata duhet ta bëjnë të vështirë për këdo që t’i sulmojë përsëri në të ardhmen. Kjo mund të diskutohet dhe nuk duhet të jetë vetëm për Amerikën, por evropianët mund të përfshihen. NATO nuk është në rrezik, por aleatët duhet të shpenzojnë më shumë për mbrojtjen,” tha Rubio, shkruan A2 CNN.

Ndërkohë, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky pritet të premten në Shtëpinë e Bardhë për të nënshkruar marrëveshjen për tokat e rralla.

Edhe pse është vetëm një hap larg, takimi me dyer të mbyllura me Donald Trump do të vendosë gjithçka.

Presidenti amerikan po rrit presionin që Kievi të mbyllë marrëveshjen prej 500 miliardë dollarësh.

