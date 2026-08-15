Mbetjet mortore të 21 palestinezëve nxirren nga rrënojat në Gaza, nis kërkimi për 40 të tjerë
Ekipet e Mbrojtjes Civile të Gazës kanë nxjerrë mbetjet mortore të 21 palestinezëve nga rrënojat e dy shtëpive të shkatërruara nga sulmet izraelite gjatë luftës në Rripin e Gazës, raporton Anadolu.
Ekipet kanë nisur kërkimet për mbetjet mortore të 40 personave të tjerë, të cilët besohet se ndodhen nën rrënojat e një shtëpie të tretë.
Mahmoud Basal tha për Anadolu se ekipet e shpëtimit nxorën mbetjet mortore të 12 palestinezëve nga rrënojat e shtëpisë së familjes Batniji, pranë zonës Asqula në lindje të qytetit të Gazës, pasi përfunduan operacionet e kërkimit në atë lokacion.
Ai tha se ekipet nxorën gjithashtu mbetjet mortore të nëntë palestinezëve nga shtëpia e familjes Gharbiyah, në zonën Katiba në perëndim të Qytetit Gaza.
Basal tha se ekipet më pas u zhvendosën te shtëpia e familjes al-Maghribi, në lagjen Zeitoun në lindje të Qytetit Gaza, pasi morën informacione se nën rrënoja ndodheshin mbetjet mortore të 40 palestinezëve.
Ai përsëriti paralajmërimet për vështirësitë e mëdha me të cilat përballen ekipet e Mbrojtjes Civile për shkak të mungesës së rëndë të makinerive të rënda, pajisjeve, furnizimeve logjistike dhe karburantit të nevojshëm për operacionet e nxjerrjes së viktimave.
Mungesat kanë ngadalësuar ndjeshëm përpjekjet e kërkimit dhe kanë kufizuar aftësinë e ekipeve për të arritur te numri i madh i ndërtesave të shkatërruara, tha ai, duke i bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të sigurojë pajisjet e nevojshme.
Operacionet e nxjerrjes së viktimave janë pjesë e fazës së dytë të një projekti të nisur nga Mbrojtja Civile më 19 korrik për nxjerrjen e trupave nga rrënojat e ndërtesave të shkatërruara.
Në nisjen e fazës së dytë, Basal tha se operacioni do të përfshinte 147 shtëpi të shkatërruara në Gaza, Gazën Veriore dhe Gazën Qendrore, ku besohet se nën rrënoja ndodhen mbetjet mortore të rreth 1.072 palestinezëve.
Në fazën e parë të projektit, të nisur në nëntor 2025, u nxorën 333 trupa dhe mbetje mortore njerëzore nga 54 shtëpi dhe ndërtesa të shkatërruara. Zyrtarët e Mbrojtjes Civile thanë se burimet e kufizuara i penguan ekipet të arrinin te 226 trupa të tjerë të mbetur nën rrënoja.
Rreth 9.500 palestinezë janë raportuar të zhdukur që nga fillimi i luftës, përfshirë shumë persona që besohet se ndodhen nën rrënojat e ndërtesave të shkatërruara, sipas Zyrës së Mediave të Qeverisë së Gazës.
Izraeli ka vazhduar ofensivën e tij ushtarake në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Autoritetet palestineze thanë se më shumë se 73.000 persona janë vrarë dhe mbi 174.000 janë plagosur, shumica gra dhe fëmijë, ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së enklavës është shkatërruar.