Mbetjet e avionit që udhëtonte drejt Tripolit dhe që mbante shefin e ushtrisë libiane gjenden pranë Ankarasë

Mbetjet e avionit që udhëtonte drejt Tripolit dhe që mbante shefin e ushtrisë libiane gjenden pranë Ankarasë

Ministri turk i Punëve të Brendshme, Ali Yerlikaya, ka bërë të ditur se mbetjet e një avionit privat që udhëtonte drejt Tripolit dhe që mbante shefin e ushtrisë libiane, i cili humbi kontaktin menjëherë pas nisjes nga Ankara, janë gjetur në jug të kryeqytetit turk, raporton Anadolu.

Yerlikaya tha se mbetjet e avionit të biznesit të tipit Falcon 50, i cili u ngrit nga Aeroporti Esenboga i Ankarasë drejt Tripolit, u gjetën nga ekipet e xhandarmërisë rreth 2 kilometra në jug të fshatit Kesikkavak në qarkun Haymana.

Më herët, Yerlikaya njoftoi se kontakti me avionit me numër regjistrimi 9H-DFJ ishte humbur në orën 20:52 me kohën lokale (17:52 GMT), pak pasi u nis në orën 20:10 (17:10).

Ai tha se avioni kishte transmetuar një njoftim për ulje emergjente pranë qarkut Haymana, por nuk u arrit të vendosej asnjë kontakt i mëtejshëm me avionin.

Sipas zyrtarit, në bord ndodheshin pesë pasagjerë, përfshirë shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Libisë, gjeneralin Muhammad Ali Ahmed AL-Haddad.

Ministri turk shtoi se autoritetet kanë nisur përpjekjet për të lokalizuar avionin dhe do të ofrojnë përditësime sapo të ketë zhvillime të reja.

MARKETING

Të ngjajshme

BOTA NË FOKUS | Si u ndryshua demografia e Palestinës?

BOTA NË FOKUS | Si u ndryshua demografia e Palestinës?

Trump: SHBA do të mbajë ose shesë naftën e sekuestruar në brigjet e Venezuelës

Trump: SHBA do të mbajë ose shesë naftën e sekuestruar në brigjet e Venezuelës

Gashi dhuroi mjete për tre shkolla në prag të festave të fundvitit

Gashi dhuroi mjete për tre shkolla në prag të festave të fundvitit

24 palestinezë të plagosur nga zjarri i ushtrisë izraelite në një sulm në Bregun Perëndimor

24 palestinezë të plagosur nga zjarri i ushtrisë izraelite në një sulm në Bregun Perëndimor

Avioni që udhëtonte drejt Tripolit dhe mbante shefin e ushtrisë libiane “humbet kontaktin” pranë Ankarasë

Avioni që udhëtonte drejt Tripolit dhe mbante shefin e ushtrisë libiane “humbet kontaktin” pranë Ankarasë

Shabani: Dokumenti për ujin jo të pijshëm nuk është bërë në Gradec, por në Dobridoll

Shabani: Dokumenti për ujin jo të pijshëm nuk është bërë në Gradec, por në Dobridoll