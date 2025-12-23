Mbetjet e avionit që udhëtonte drejt Tripolit dhe që mbante shefin e ushtrisë libiane gjenden pranë Ankarasë
Ministri turk i Punëve të Brendshme, Ali Yerlikaya, ka bërë të ditur se mbetjet e një avionit privat që udhëtonte drejt Tripolit dhe që mbante shefin e ushtrisë libiane, i cili humbi kontaktin menjëherë pas nisjes nga Ankara, janë gjetur në jug të kryeqytetit turk, raporton Anadolu.
Yerlikaya tha se mbetjet e avionit të biznesit të tipit Falcon 50, i cili u ngrit nga Aeroporti Esenboga i Ankarasë drejt Tripolit, u gjetën nga ekipet e xhandarmërisë rreth 2 kilometra në jug të fshatit Kesikkavak në qarkun Haymana.
Më herët, Yerlikaya njoftoi se kontakti me avionit me numër regjistrimi 9H-DFJ ishte humbur në orën 20:52 me kohën lokale (17:52 GMT), pak pasi u nis në orën 20:10 (17:10).
Ai tha se avioni kishte transmetuar një njoftim për ulje emergjente pranë qarkut Haymana, por nuk u arrit të vendosej asnjë kontakt i mëtejshëm me avionin.
Sipas zyrtarit, në bord ndodheshin pesë pasagjerë, përfshirë shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Libisë, gjeneralin Muhammad Ali Ahmed AL-Haddad.
Ministri turk shtoi se autoritetet kanë nisur përpjekjet për të lokalizuar avionin dhe do të ofrojnë përditësime sapo të ketë zhvillime të reja.