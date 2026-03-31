Mbështetja për Trumpin bie në 33 për qind, më e ulëta në mandatin e tij të dytë
Një sondazh i ri i Universitetit të Massachusettsit në Amherst, i publikuar të hënën, zbulon se mbështetja për presidentin e SHBA-së, Donald Trump ka rënë në 33 për qind, niveli më i ulët në mandatin e tij të dytë, transmeton Anadolu.
Sondazhi me 1.000 të anketuar, i realizuar nga 20-25 marsi, tregon se miratimi për Trumpin është ulur me pesë pikë që nga korriku 2025 dhe 11 pikë që nga prilli 2025. Rreth 62 për qind e amerikanëve tani nuk e miratojnë performancën e tij si president.
Sipas drejtorëve të sondazheve, çështjet ekonomike janë burimi kryesor i pakënaqësisë. Shumica e të anketuarve thanë se Trump po e trajton dobët inflacionin (71 për qind) dhe vendet e punës (61 për qind) ndërsa 64 për qind e kritikuan atë për tarifat.
Analistët vunë re se perceptimet ekonomike mbeten nxitësi më i fuqishëm i miratimit presidencial.
Mbështetja gjithashtu u ul midis grupeve kritike për fitoren e Trumpit në vitin 2024, përfshirë burrat, votuesit e klasës punëtore dhe afrikano-amerikanët, me një rënie prej gati 20 pikësh që nga prilli 2025. Të moderuarit dhe të pavarurit treguan rënie të konsiderueshme.
Politika e jashtme duket të jetë një tjetër pengesë, sipas sondazhit. Gati dy të tretat e amerikanëve thanë se Trumpi po e trajton dobët luftën me Iranin dhe vetëm 8 për qind mbështesin dërgimin e trupave tokësore, megjithëse 41 për qind besojnë se është e mundshme. Ndërsa mbështetja e fortë mbetet midis votuesve kryesorë të MAGA-s, mbështetja më e gjerë republikane tregon shenja tendosjeje.
Imigracioni, dikur një forcë politike, është bërë gjithashtu një dobësi, me 6 në 10 amerikanë që tani nuk e miratojnë qasjen e Trumpit. Opinioni publik është bërë negativ në mënyrë të ngjashme ndaj politikave të të drejtave të votimit dhe trajtimit të informacionit nga administrata në lidhje me Jeffrey Epstein.
Pavarësisht rënies së miratimit, shumica e votuesve të Trumpit mbeten besnikë. Sipas anketës, 83 për qind thonë se janë të sigurt në votën e tyre të vitit 2024, megjithëse kjo shifër ka rënë, duke sinjalizuar sfida të mundshme përpara zgjedhjeve të mesit të mandatit të vitit 2026.
“Ndërsa shumica e republikanëve dhe praktikisht të gjithë republikanët e MAGA-s, ende po e mbështesin njeriun e tyre, ka disa shenja të rënies së mbështetjes midis atyre që e rikthyen atë në Shtëpinë e Bardhë”, tha Alexander Theodoridis, profesor i asociuar i shkencave politike në UMass Amherst dhe bashkëdrejtor i sondazhit.