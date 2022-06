Mbështetja ndaj Rusisë/ SHBA: Kina rrezikon të jetë në anën e gabuar të historisë

Që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia, Kina ka kërkuar të qëndrojë neutrale ndaj konfliktit, duke bërë thirrje për një zgjidhje paqësore. Gjatë një telefonatë të presidenti i Kinës Xi Jinping me kreun e shtetit rus Vladimir Putin, Pekini ka siguruar mbështetjen ndaj Moskës.

Por SHBA-të kanë shprehur shqetësimin, duke paralajmëruar se kombet që mbështesin Putinin për pushtimin e Ukrainës do të jenë “në anën e gabuar të historisë”.

“Kina pretendon të jetë neutrale, por sjellja e saj e bën të qartë se ajo ende po investon në lidhje të ngushta me Rusinë”, citon AFP të ketë thënë një zëdhënës i Departamentit të Shtetit të SHBA. Tregtia dypalëshe e Kinës me Rusinë u rrit në tremujorin e parë të vitit, duke u rritur me 28% nga një vit më parë, sipas të dhënave të doganave kineze.