Mbështeti të burgosurit politikë nëpërmjet një postimi në mediat sociale, arrestohet ish-kryeministri i Malit

Moussa Mara, i cili shërbeu si kryeministër i Malit për tetë muaj (nga prilli 2014 deri në janar 2015), u la në paraburgim të premten dhe u akuzua për “minimin e besueshmërisë së shtetit dhe kundërshtimin e autoritetit legjitim” pas një postimi në një platformë të mediave sociale në të cilën ai shprehu solidaritet me të burgosurit politikë, njoftoi zyra e prokurorit.

Mara ishte paraqitur më parë para një hetuesi në lidhje me një postim që bëri më 4 korrik në Platformën X, duke premtuar drejtësi për të burgosurit që kishte vizituar.

“Solidaritet i palëkundur me të burgosurit e ndërgjegjes.Pavarësisht se sa zgjat nata, dielli me siguri do të lindë në fund”, shkroi Mara, duke shtuar se i viziton ata rregullisht.

Gjyqi i tij është planifikuar për 29 shtator. Avokatët e Marës lëshuan një deklaratë duke dënuar procedurat.

Mali sundohet nga ushtria, e cila mori pushtetin në grushte shteti të njëpasnjëshme në vitet 2020 dhe 2021. Regjimi ushtarak ka marrë masa të ashpra ndaj shtypit dhe disidentëve, si dhe ka shpërbërë parti dhe organizata politike.

