Mbështetësit e ish-presidentit francez Sarkozy protestojnë para shtëpisë së tij

Protestuesit u mblodhën para shtëpisë së ish-presidentit francez, Nicolas Sarkozy në Paris për të treguar mbështetje përpara burgosjes së tij, raporton Anadolu.

Sarkozy sot filloi vuajtjen e dënimit me burg prej 5 vitesh në burgun “La Sante” në Paris, pas dënimit të tij për “konspiracion kriminal” në rastin e financimit libian, raportoi transmetuesi BFMTV.

Burgu “La Sante” në lagjen e 14-të të Parisit, ka një seksion për të burgosurit e cenueshëm ku mund të mbahet Sarkozy, duke patur parasysh moshën e tij 70-vjeçare dhe statusin e tij të profilit të lartë.

Gjykata e shpalli Sarkozyn, i cili mohoi të gjitha shkeljet, fajtor për konspiracion kriminal, por e liroi nga akuzat për korrupsion dhe financim të paligjshëm.

Ish-presidenti francez u dënua muajin e kaluar me 5 vjet heqje lirie për komplot në një rast që përfshinte financimin libian të fushatës së tij zgjedhore të vitit 2007.

Gjykata e shpalli Sarkozyn fajtor për komplot kriminal, por e liroi nga akuzat për korrupsion pasiv dhe akuza të tjera për financim të paligjshëm.

Ai mohoi të gjitha akuzat e gjykatës.

Sarkozy u zgjodh president i Francës në vitin 2007 dhe qëndroi në këtë post deri në vitin 2012.

