Mbërrin në Moskë fluturimi i parë i pasagjerëve të Syrian Airlines pas më shumë se 1.5 vitesh
Një avion pasagjerësh i Syrian Airlines ka mbërritur në Moskë nga Damasku, duke shënuar fluturimin e parë të tillë mes dy kryeqyteteve pas më shumë se 1.5 vitesh, transmeton Anadolu.
Sipas sistemit informativ të aeroportit Sheremetyevo, avioni u ul në orën 06:44 me kohën lokale në aeroportin e kryeqytetit rus.
Fluturimi i kthimit drejt Damaskut u krye më vonë gjatë së njëjtës ditë.
Fluturimet mes Damaskut dhe Moskës, të cilat u pezulluan në dhjetor të vitit 2024 për shkak të situatës politike në Siri, pritet të zhvillohen të dielave.