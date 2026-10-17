Mbërrijnë forcat RENEA para Kryeministrisë në Tiranë

Mbërrijnë forcat RENEA para Kryeministrisë në Tiranë

Forcat RENEA kanë mbërritur para Kryeministrisë.

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Shik.mk

Ata kanë krijuar një perimetër rreth këtij institucioni, shkruan A2.

Ndërkohë, policia ka avancuar për të zmbrapsur protestuesit.

 

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