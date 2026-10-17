Mbërrijnë forcat RENEA para Kryeministrisë në Tiranë October 17, 2026 Lajme, Shqipëri, toplajm Forcat RENEA kanë mbërritur para Kryeministrisë. MARKETING Ata kanë krijuar një perimetër rreth këtij institucioni, shkruan A2. Ndërkohë, policia ka avancuar për të zmbrapsur protestuesit. MARKETING Share Now Facebook Twitter Të ngjajshme Tension në Tiranë, makina e policisë lëviz me shpejtësi të lartë mes qytetarëve October 17, 2026 Terror e panik pranë Xhamisë / Policët me shkop gome dhe civilë me shkop druri godasin qytetarët October 17, 2026 IOM: Zhvendosjet e përsëritura përkeqësojnë gjendjen e strehimoreve në Gaza në prag të dimrit October 17, 2026 Merz: Gjermania nuk do ta lërë Ukrainën të përballet e vetme me Rusinë October 17, 2026 Bulevardi kthehet në fushëbetejë, një polic përfshihet në flakë pas hedhjes së molotovit October 17, 2026 Ligjvënësi iranian: Bisedimet e tërthorta me SHBA-në vazhdojnë përmes Katarit dhe Omanit October 17, 2026