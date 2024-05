Mbaron mandati i ministrit të MPB-së Pançe Toshkovski, detyrën e merr Nazim Bushi

Minsitri i MPB-së Pançe Toshkovski me një postim në facebook ka sqaruar se tërhiqet nga posti i MPB-së pasi i ka mbaruar mandati.

“Të nderuar qytetarë,

Gjatë ditës së djeshme, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve publikoi rezultatet përfundimtare të Zgjedhjeve Parlamentare të vitit 2024, duke përfunduar zyrtarisht mandatin tim si Ministër i Punëve të Brendshme në qeverinë e mëparshme për organizimin e zgjedhjeve parlamentare, dhe sipas Ligjit për Qeverinë, zëvendësministri aktual i Punëve të Brendshme, Nazim Bushi, merr përgjegjësinë, duke ushtruar funksionin e Ministrit të Punëve të Brendshme deri në zgjedhjen e qeverisë së re.

Në këtë rast, dua të theksoj se periudha e kaluar ishte e mbushur me sfida, por së bashku me ekipin tim treguam se me punë të palodhshme, profesionalizëm dhe ndershmëri mund të arrihet shumë për shtetin tonë. Ne arritëm të sigurojmë stabilitet dhe besim në procesin zgjedhor, duke organizuar zgjedhjet më demokratike deri më tani, që ishte gjithashtu qëllimi ynë kryesor.

Përveç kësaj, investuam përpjekje për të përmirësuar sigurinë dhe rendin në vendin tonë, duke përballuar sfida dhe situata të shumta që kërkonin reagime të shpejta dhe efikase. Me krenari mund të them se si një ekip që drejtoi Ministrinë në këto katër muaj, vepruam transparentë dhe përgjegjshëm, gjithmonë me një përkushtim të plotë ndaj nevojave të qytetarëve dhe shtetit.

Dëshiroj që sa më shpejt të formohet qeveria e re, që institucionet shtetërore të funksionojnë në kapacitet të plotë. Nevojiten reforma urgjente dhe themelore që janë të nevojshme për Maqedoninë që të stabilizohet sa më shpejt dhe të vazhdojë rritjen dhe zhvillimin e saj. Besoj se me përpjekjet e përbashkëta mund të krijojmë një të ardhme më të mirë dhe më të qëndrueshme për të gjithë ne.

Në fund, dua të falënderoj përsëri ekipin tim që ka bërë përpjekje të mëdha në këto katër muaj të kaluar, por edhe të gjithë punonjësit në Ministrinë e Punëve të Brendshme që vërtet ishin në lartësinë e detyrës. Falënderim dhe për qytetarët që na mbështetën dhe besuan në ne në vazhdimësi. Së bashku do të vazhdojmë të punojmë për një Maqedoni të sigurtë, stabile dhe të pasur”, ka shkruar Toshkovski në Facebook.

MARKETING