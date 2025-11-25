Mbappe mund të marrë një pezullim të rëndë, e ofendoi gjyqtarin
Pas barazimit 2-2 të Real Madridit me Elchen të dielën, ylli francez Kylian Mbappe mund të përballet me një pezullim të gjatë për sulm verbal ndaj gjyqtarit.
Sipas DAZN, Mbappe i drejtoi gjyqtarit tri herë fjalët “Kopil i pisët” pas përfundimit të ndeshjes, ndërsa u ankua për mungesën e kohës shtesë.
Nëse gjyqtari i ka dëgjuar komentet, lojtari mund të përballet me masa disiplinore serioze.
Raporti i gjyqtarit Francisco Jose Hernandez Maeso pranon se Mbappe iu afrua zyrtarëve të ndeshjes dhe shprehu hidhërimin e tij për vendimin, por nuk përmendet ndonjë abuzim fizik.
“Në minutën e 90-të, lojtari Kylian Mbappe u paralajmërua për protestën e tij në një mënyrë të dukshme kundër një vendimi tim pas përfundimit të ndeshjes, ndërsa ishim ende në fushë”, shkruhet në raport.
Mbappe dhe Real Madrid shpresojnë që çështja të mos përshkallëzohet, pasi një pezullim i yllit francez mund të ndikojë rëndë në mundësitë e klubit për të shënuar gola në vijim të sezonit.