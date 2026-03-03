Mbappe ka një lëndim në gju, a do t’i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale?

Mbappe ka një lëndim në gju, a do t’i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale?

Sulmuesi i Real Madridit, Kylian Mbappe, është diagnostikuar me një shtrembërim të gjurit të majtë dhe nuk do t’i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale në këtë fazë.

27-vjeçari i kombëtares franceze ka vuajtur nga një dëmtim në ligamentin e jashtëm të gjurit të majtë që nga fundi i vitit 2025.

Ai humbi ndeshjen e kthimit të play-off-it të Ligës së Kampionëve javën e kaluar kundër Benficës dhe udhëtoi për në Paris për më shumë teste, shkruan BBC.

Mbappe do të mungojë për ndeshjen e La Ligës me Getafen të hënën, ndërsa disponueshmëria e tij për t’u përballur me Manchester Cityn në ndeshjen e parë të 1/8 së finales së Ligës së Kampionëve javën e ardhshme nuk është e qartë, transmeton Sinjali.

Real Madridi tha se “diagnoza e një shtrembërimi në gjurin e tij të majtë është konfirmuar” dhe Mbappe do të vazhdojë me rrjedhën aktuale të “trajtimit konservativ”.

Përfaqësuesit e Mbappe thanë se ai ishte në kryeqytetin francez me anëtarët e stafit mjekësor të Real Madridit.
Në marrëveshje me klubin, ai po i nënshtrohet testeve të mëtejshme në gju me qëllim optimizimin e kujdesit pasues dhe përgatitjen për rikthimin e tij”, thuhet në një deklaratë.
“Asnjë ndërhyrje kirurgjikale nuk është planifikuar për momentin”.

Trajneri i Real Madridit, Alvaro Arbeloa, tha javën e kaluar se vendimi për t’i dhënë Mbappes, i cili ka shënuar 38 gola në 33 paraqitje për klubin këtë sezon, kohë për t’u rikthyer në formë të plotë fizike ishte i ndërsjellë.

“Ishte një lloj konsensusi midis të gjithëve dhe mendojmë se gjëja më e mirë është që ai të ndalet, të rikuperohet dhe të kthehet në 100% formën e tij”, tha Arbeloa.

“Nuk do të jetë çështje ditësh, do të jetë pak më e gjatë, por nuk mund të them se sa kohë. Shpresojmë jo shumë gjatë.”

MARKETING

Të ngjajshme

Dy gjigantët anglezë rivalizojnë Barcelonën për Alessandro Bastonin

Dy gjigantët anglezë rivalizojnë Barcelonën për Alessandro Bastonin

Shkëndija fiton ndaj Pelisterit me dy golat Besart Ibraimit

Shkëndija fiton ndaj Pelisterit me dy golat Besart Ibraimit

Spalletti lavdëron Zhegrovën për paraqitjen e shkëlqyer ndaj Romës:Prodhoi diçka speciale

Spalletti lavdëron Zhegrovën për paraqitjen e shkëlqyer ndaj Romës:Prodhoi diçka speciale

Futbollisti nga Shkupi, Jasir Asani, gjendet në Iran: Jam mirë…

Futbollisti nga Shkupi, Jasir Asani, gjendet në Iran: Jam mirë…

Arsenali mposht Chelsean dhe forcon avantazhin në Premier Ligë

Arsenali mposht Chelsean dhe forcon avantazhin në Premier Ligë

Arsimi ndalet me barazim nga Makedonija Gjorçe Petrovi

Arsimi ndalet me barazim nga Makedonija Gjorçe Petrovi