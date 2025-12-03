Mbappe i jashtëzakonshëm, Reali shkatërroi Bilbaon

Pas disa barazimeve rresht në LaLiga, më në fund Real Madridi e tregoi fytyrën e vërtetë.

“Mbretërit”, si rrallëherë në “San Mames”, shënuan fitore të lehtë ndaj Atletic Bilbaos me rezultat 0:3, me superyllin e tyre dhe favoritin më të madh për “Topin e Artë” të ardhshëm, Kylian Mbappe, i cili thjeshtë thënë ishte fenomenal.

Francezi, i cili po kalon në formën jetike, shënoi dy gola dhe një asistim për Camavinga, kurse golin e dytë personal e shënoi në mënyrë briliante nga rreth 25 metra.

Me këtë fitore Rral Madridi sërish i afrohet liderës Barcelonës në vetëm një pikë (36), duke e vazhduar kësisoji luftën për titullin kampion.

